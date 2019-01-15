В прошлом году украинцы купили рекордное количество электрокаров

В 2018 году украинцы приобрели 5,3 тысяч электромобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

"В структуре первичного рынка автомобилей, работающих исключительно на электротяге, продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых составила 83,5%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что динамика спроса на новые электромобили показала более высокий результат, чем на старые авто.

"Если первичные регистрации б/у электромобилей выросли вдвое, то тот же показатель по новым авто увеличился в 2,2 раза", - заявили в ассоциации.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, который охватил 64% первичного рынка авто на электротяге. За год украинскую прописку получили 3,378 тысяч авто этой модели. Из этого количества 94% машин были с зарубежным пробегом.

Второе место украинцы отдали BMW i3, приобретя 352 этих авто, из которых 69% - старые.

Третий результат у Tesla Model S - 259 шт. (64% - с пробегом). На четвертом месте Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 168 шт. (76% - с пробегом). Замыкает лидирующую пятерку Renault Zoe - 142 шт. (84% - с пробегом).

Как сообщалось, количество электромобилей в Европе в первом полугодии 2018 года превысило миллион, а до конца года по дорогам европейского континента будут ездить уже 1,35 млн таких машин.

Экономическая правда