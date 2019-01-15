Торік українці купили рекордну кількість електрокарів

У 2018 році українці придбали 5,3 тисяч електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

"У структурі первинного ринку автомобілів, що працюють виключно на електротязі, продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких становила 83,5%", - йдеться у повідомленні.

Також відзначається, що динаміка попиту на нові електромобілі показала більш високий результат, ніж на старі авто.

"Якщо первинні реєстрації вживаних електромобілів зросли вдвічі, то той же показник за новими авто збільшився в 2,2 разу", - заявили в асоціації.

Найпопулярнішим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf, який охопив 64% первинного ринку авто на електротязі. За рік українську прописку отримали 3,378 тисяч автомобілів цієї моделі. З цієї кількості 94% машин були з закордонним пробігом.

Друге місце українці віддали BMW i3, придбавши 352 цих авто, з яких 69% – старі.

Третій результат у Tesla Model S – 259 шт. (64% авто з пробігом). На четвертому місці Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 168 шт. (76% авто з пробігом). Замикає лідерську п’ятірку Renault Zoe – 142 шт. (84% авто з пробігом).

Як повідомлялося, кількість електромобілів в Європі в першому півріччі 2018 року перевищила мільйон, а до кінця року дорогами європейського континенту їздитимуть вже 1,35 млн таких машин.

Економічна правда