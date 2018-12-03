"Bulgaria Air" приостановила полеты в Украину из-за военного положения

Болгарская компания "Bulgaria Air" приостановила авиасообщение между Софией и Одессой до 16 декабря из-за введения военного положения в Украине.

"Учитывая объявление военного положения в Украине и рекомендации Министерства иностранных дел, для безопасности пассажиров национальный перевозчик Bulgaria Air приостановил рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно", – сообщила компания.

В зависимости от нормализации ситуации в Украине будет определено, могут ли выполняться полеты, которые должны состояться после 16 декабря.

Для получения дополнительной информации и помощи с уже приобретенными авиабилетами пассажирам советуют обращаться в Центр обслуживания абонентов по адресу callFB@air.bg и по телефону +359 2402 0400.

Украинская правда