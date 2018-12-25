Под новые санкции РФ попали более чем 200 лиц и организаций Украины

Правительство РФ своим постановлением расширило более чем на 200 юридических и физических лиц список лиц и организаций, подпадающих под специальные экономические меры.

Постановлением, которое подписал во вторник премьер РФ Дмитрий Медведев, "списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", - говорится в сообщении Кабинета министров РФ, которое цитирует "Интерфакс".

В документе отмечается, что специальные экономические меры будут применяться "в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц".

Список лиц и организаций, попавших под новые санкции, пока не опубликован.

Напомним:

25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

В РФ опубликовали перечень бизнесменов и компаний, против которых введены специальные экономические меры, существенно ограничивающие деятельность указанных лиц на территории России.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на украинские санкции.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.

Украинская правда