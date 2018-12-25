Під нові санкції РФ потрапили більше 200 осіб і організацій України
Уряд РФ своєю постановою розширив більш ніж на 200 юридичних і фізичних осіб список осіб і організацій, що підпадають під спеціальні економічні заходи.
Постановою, яку підписав у вівторок прем'єр РФ Дмитро Медведєв, "списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи, розширені в цілому більше ніж на 200 осіб і організацій", - йдеться в повідомленні Кабінету міністрів РФ, яке цитує "Інтерфакс".
У документі наголошується, що спеціальні економічні заходи будуть застосовуватися "у зв'язку з недружніми діями України щодо російських громадян і юросіб".
Список осіб та організацій, які потрапили під нові санкції, поки не опубліковано.
Нагадаємо:
- 25 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що підписав постанову про розширення списку фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися санкції.
- 1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній.
- В РФ опублікували перелік бізнесменів та компаній, проти яких введено спеціальні економічні заходи, що суттєво обмежують діяльність зазначених осіб на території Росії.
- Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи у відповідь на українські санкції.
- У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.
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