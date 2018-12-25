Під нові санкції РФ потрапили більше 200 осіб і організацій України

Уряд РФ своєю постановою розширив більш ніж на 200 юридичних і фізичних осіб список осіб і організацій, що підпадають під спеціальні економічні заходи.

Постановою, яку підписав у вівторок прем'єр РФ Дмитро Медведєв, "списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи, розширені в цілому більше ніж на 200 осіб і організацій", - йдеться в повідомленні Кабінету міністрів РФ, яке цитує "Інтерфакс".

У документі наголошується, що спеціальні економічні заходи будуть застосовуватися "у зв'язку з недружніми діями України щодо російських громадян і юросіб".

Список осіб та організацій, які потрапили під нові санкції, поки не опубліковано.

Нагадаємо:

25 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що підписав постанову про розширення списку фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися санкції.

1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

В РФ опублікували перелік бізнесменів та компаній, проти яких введено спеціальні економічні заходи, що суттєво обмежують діяльність зазначених осіб на території Росії.

Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи у відповідь на українські санкції.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

Українська правда