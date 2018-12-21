Совет ЕС продлил экономические санкции против Росии

Совет ЕС 21 декабря продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, сообщает Европейская правда.

"Это решение стало следствием доклада президента Макрона и канцлера Меркель на Европейском совете 13-14 декабря относительно состояния имплементации Минских договоренностей, к чему привязаны санкции. Учитывая то, что прогресс не достигнут, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение было принято по письменной процедуре единогласно.

Ранее официальный Рим неоднократно заявлял о намерениях заблокировать продление санкций в прежнем объеме. Однако другим лидерам ЕС удалось убедить итальянское руководство изменить мнение.

Решение продляет ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалось в конце января.