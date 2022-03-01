Все разделы
Укр / Рус

Parimatch отзывает франшизу из России

Вторник, 1 марта 2022, 16:59

Бренд организатора азартных игр Parimatch объявил об отзыве франшизы из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Совет директоров компании Parimatch Tech решил отозвать франшизу на использование бренда Parimatch в России из-за военной агрессии РФ в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документы о прекращении работы подготовлены и направлены в ООО "Бетринг", ранее являвшегося оператором бренда Parimatch.

Также холдинг продолжает разрабатывать ограничения использования бренда в локальных спонсорских контрактах.

"Компромиссы сейчас неуместны! Мы всегда гордились украинскими корнями нашей компании, а в эти сложные времена нас еще больше переполняет любовь к родной стране.

Мы категорически осуждаем военную агрессию в сторону Украины и пытаемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине!", - добавили в компании.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

игорный бизнес Россия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Объем нелегального рынка азартных интернет-игр достигает 3 миллиардов евро – БЭБ 23 февраля 2022, 18:00
Или пан, или проиграл: как игорный бизнес лоббирует снижение налогов 15 декабря 2021, 09:45
Кабмин переназначил руководство Комиссии по игорному бизнесу 2 декабря 2021, 19:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте