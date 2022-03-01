Parimatch отзывает франшизу из России

Бренд организатора азартных игр Parimatch объявил об отзыве франшизы из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Совет директоров компании Parimatch Tech решил отозвать франшизу на использование бренда Parimatch в России из-за военной агрессии РФ в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документы о прекращении работы подготовлены и направлены в ООО "Бетринг", ранее являвшегося оператором бренда Parimatch.

Также холдинг продолжает разрабатывать ограничения использования бренда в локальных спонсорских контрактах.

"Компромиссы сейчас неуместны! Мы всегда гордились украинскими корнями нашей компании, а в эти сложные времена нас еще больше переполняет любовь к родной стране.

Мы категорически осуждаем военную агрессию в сторону Украины и пытаемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине!", - добавили в компании.

Экономическая правда