Parimatch отзывает франшизу из России
Бренд организатора азартных игр Parimatch объявил об отзыве франшизы из РФ.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Совет директоров компании Parimatch Tech решил отозвать франшизу на использование бренда Parimatch в России из-за военной агрессии РФ в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документы о прекращении работы подготовлены и направлены в ООО "Бетринг", ранее являвшегося оператором бренда Parimatch.
Также холдинг продолжает разрабатывать ограничения использования бренда в локальных спонсорских контрактах.
"Компромиссы сейчас неуместны! Мы всегда гордились украинскими корнями нашей компании, а в эти сложные времена нас еще больше переполняет любовь к родной стране.
Мы категорически осуждаем военную агрессию в сторону Украины и пытаемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине!", - добавили в компании.
Экономическая правда
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