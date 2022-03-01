Adidas приостановил сотрудничество с российским футболом

Немецкая Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с Российским футбольным союзом "с немедленным вступлением в силу" из-за вторжения РФ в Украину и на фоне международных санкций против России.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

"Adidas немедленно приостанавливает свое партнерство с Российским футбольным союзом (РФС)", – говорится в заявлении компании во вторник.

Немецкий бренд был официальным техническим партнером РФС и предоставлял экипировку для всех сборных команд с 2008 года.

В прошлом году компания и РФС продлили техническое спонсорство до 2026 года.

Напомним:

Международная федерация футбола и УЕФА отстранила сборные и клубы России по футболу от участия в любых соревнованиях под своими эгидами.

УЕФА отменила спонсорское соглашение с российским "Газпромом" – оно стоит около 40 млн евро за сезон.

Экономическая правда