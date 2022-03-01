ЕБРР готовит санкции против РФ и Беларуси: могут отрезать доступ к финансам

Совет директоров ЕБРР одобрил предложение ввести жесткие санкции против РФ и Белоруссии - в случае их утверждения доступ РФ и Беларуси к финансированию и экспертизе на неопределенный срок.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

Дальше слово за Советом правления.

"В случае одобрения правлением доступ России и Беларуси к финансированию и экспертным знаниям ЕБРР будет приостановлен на неопределенный срок", - заявили в банке.

На принятие решения у управляющих есть 30 дней.

"Отдельно, ЕБРР также изучает в сотрудничестве с нашими партнерами пакет экстренного финансирования для региона. Пакет может включать поддержку ликвидности частного и государственного секторов, а также муниципалитетов, пострадавших от наплыва беженцев.

Банк четко осудил вторжение в Украину и выразил свою твердую поддержку Украины", - добавили в ЕБРР.

Экономическая правда