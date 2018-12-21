McDonald's запустил доставку через Glovo

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's совместно с международным стартапом Glovo 21 декабря запустили сервис доставки еды в Киеве.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Сейчас доставка охватывает 6 ресторанов, до конца года будет 10. После этого планируем активно расширяться", - сказал директор по региональному развитию Glovo Утсав Агарваль на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

Как отметил генеральный директор McDonald's Гжегож Хмелярский, компания до этого времени не имела в Украине официального договора ни с одним сервисом доставки в Украине. Потребители, по-прежнему, могут пользоваться другими доступными сервисами, однако в таком случае, McDonald's не несет ответственность за качество предоставляемой услуги.

Стоимость доставки будет фиксированной и составит 20 грн. Минимального размера заказа не будет. Доставка доступна в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева.

В течение первого квартала 2019 года Glovo планирует охватить все районы, а до конца 2019 года – все регионы Украины. В первую очередь доставка будет расширяться на города-миллионники.

Заказ блюд из McDonald's можно сделать онлайн или в бесплатном приложении Glovo на Android или iOs.

Согласно контракту, Glovo получает долю от продаж.

Самостоятельно запускать сервис доставки в McDonald's не планируют.

Как сообщалось, рестораны McDonald's в Украине в 2017 году посетило около 100 млн чел., что почти на 9% больше, чем в 2016 году. Сеть увеличила собственную долю рынка на 1,2%, достигнув показателя в 12%. В настоящее время занимает лидирующую позицию.

Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс посетителей ежедневно. Штат сотрудников насчитывает около 7,5 тыс человек.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником предприятия с иностранными инвестициями является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).

Уставный капитал "МакДональдз Юкрейн Лтд." составляет 901,801 млн грн.

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Экономическая правда