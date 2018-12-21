McDonald's запустив доставку через Glovo

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's спільно з міжнародним стартапом Glovo 21 грудня запустили сервіс доставки їжі в Києві.

Про це йдеться в спільному прес-релізі компаній.

"Наразі доставка охоплює 6 ресторанів, до кінця року буде 10. Після цього плануємо активно розширюватися", - сказав директор з регіонального розвитку Glovo Утсав Агарваль на прес-конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив генеральний директор McDonald's Гжегож Хмелярський, компанія до цього часу не мала в Україні офіційного договору з жодним сервісом доставки в Україні. Споживачі, як і раніше, можуть користуватися іншими доступними сервісами, однак в такому випадку, McDonald's не несе відповідальність за якість наданої послуги.

Вартість доставки буде фіксованою і становитиме 20 грн. Мінімального розміру замовлення не буде. Доставка доступна в Шевченківському, Печерському та Солом'янському районах Києва.

Протягом першого кварталу 2019 року Glovo планує охопити всі райони, а до кінця 2019 року - усі регіони України. В першу чергу доставка буде розширюватися на міста-мільйонники.

Замовлення страв з McDonald's можна зробити онлайн або в безкоштовному додатку Glovo на Android або iOs.

Згідно з контрактом, Glovo отримує частку від продажів.

Самостійно запускати сервіс доставки в McDonald's не планують.

Як повідомлялося, ресторани McDonald's в Україні в 2017 році відвідало близько 100 млн осіб, що майже на 9% більше, ніж в 2016 році. Мережа збільшила власну частку ринку на 1,2%, досягнувши показника в 12%. Наразі займає лідируючу позицію.

Мережа ресторанів McDonald's в Україні обслуговує близько 350 тис відвідувачів щодня. Штат співробітників налічує близько 7,5 тис осіб.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником підприємства з іноземними інвестиціями є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобританія).

Статутний капітал "МакДональдз Юкрейн Лтд." становить 901,801 млн грн.

Рекомендуємо почитати: На власному досвіді. День роботи у McDonald's

Економічна правда