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Макдональдз раздает еду, KFC открыла кухни для нужд войны

Воскресенье, 27 февраля 2022, 21:00

Руководство сети ресторанов "Макдональдс Украина" решило предоставлять еду из ресторанов на нужды украинцев во время военного положения, а KFC открыло кухни для приготовления пищи больницам, военным и территориальной обороне.

Об этом сообщается на официальных страницах сетей Facebook и Instagram.

"Наши рестораны закрыты из соображений безопасности, но мы предоставляем местным советам еду из ресторанов, где на сегодня безопасно (насколько это возможно) находиться нашим работникам. Представители местных властей забирают продукцию и распределяют туда, где в ней нуждаются больше всего", – говорится в сообщении МакДональдс Украина.

Отмечается, что "Мак" передает продукты, не требующие приготовления: булки, пончики, десерты, сыр, молоко, воду, соки, помидоры, ломтики яблок, а также яйца, стаканы, вилки, ложки, мешалки.

Сеть ресторанов KFC открыла свои кухни для приготовления пищи для военных госпиталей, больниц, территориальной обороны, военных, итд.

"Мы обращаемся к ресторанному бизнесу, всей Украине, также присоединиться, открыть свои кухни, чтобы готовить и доставлять еду тем, кто сейчас в этом очень нуждается", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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McDonald's ритейл

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