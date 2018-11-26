Криптовалюты растут: Bitcoin пересек отметку в 4 тысячи долларов

Большинство криптовалют на торгах в понедельник возобновили рост после рекордного падения накануне.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, в понедельник утром Bitcoin торгуется в районе 4 тысяч долларов, что на 7,42% выше уровня предыдущего дня, по данным coinmarketcap.

Курсы большинства других криптовалют также растут, в том числе Ethereum подорожал на 8,52%, Litecoin - на 12%.

За последние сутки капитализация рынка криптовалют выросла на 10 млрд долларов - до 130 млрд долларов.

Экономическая правда