Криптовалюты растут: Bitcoin пересек отметку в 4 тысячи долларов
Понедельник, 26 ноября 2018, 10:45
Большинство криптовалют на торгах в понедельник возобновили рост после рекордного падения накануне.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, в понедельник утром Bitcoin торгуется в районе 4 тысяч долларов, что на 7,42% выше уровня предыдущего дня, по данным coinmarketcap.
Курсы большинства других криптовалют также растут, в том числе Ethereum подорожал на 8,52%, Litecoin - на 12%.
За последние сутки капитализация рынка криптовалют выросла на 10 млрд долларов - до 130 млрд долларов.
Экономическая правда
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