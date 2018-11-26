Криптовалюти зростають: Bitcoin перетнув позначку в 4 тисячі доларів
Понеділок, 26 листопада 2018, 10:45
Більшість криптовалют на торгах у понеділок відновили зростання після рекордного падіння напередодні.
Про це свідчать дані торгів.
Так, в понеділок зранку Bitcoin торгується в районі 4 тисяч доларів, що на 7,42% вище рівня попереднього дня, за даними coinmarketcap.
Курси більшості інших криптовалют також зростають, в тому числі Ethereum подорожчав на 8,52%, Litecoin - на 12%.
За останню добу капіталізація ринку криптовалют зросла на 10 млрд доларів – до 130 млрд доларів.
Економічна правда
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