Facebook заплатит 90 миллионов долларов после обвинений в сборе данных
Материнская компания Facebook Meta согласилась выплатить 90 млн долларов за урегулирование иска 2012 года, в котором Facebook обвиняли в сборе данных пользователей вне соцсети.
Об этом пишет The Verge.
Соглашение было подано на утверждение в суд.
"Истцы, пострадавшие от ненадлежащего отслеживания данных Facebook, получат доли из общей суммы в 90 миллионов долларов. Meta также будет обязана удалить все данные, которые она незаконно собрала от этих пользователей", - говорится в сообщении.
При этом компания отказалась признать свою вину, однако согласилась заплатить деньги, чтобы избежать судов в дальнейшем.
Пользователи обвиняли Facebook в прослушивании телефонных разговоров с помощью плагинов для хранения файлов cookie – плагины также отслеживали посещение страниц внешних сайтов, на которых были кнопки от Facebook "Мне нравится".
Сообщается, что компания затем передавала эти данные рекламодателям.
Напомним:
Рыночная капитализация компании Meta (ранее – Facebook) упала ниже 600 млрд долларов на закрытии торгов впервые с мая 2020 года.
Экономическая правда
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