Facebook заплатит 90 миллионов долларов после обвинений в сборе данных

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Материнская компания Facebook Meta согласилась выплатить 90 млн долларов за урегулирование иска 2012 года, в котором Facebook обвиняли в сборе данных пользователей вне соцсети.

Об этом пишет The Verge.

Соглашение было подано на утверждение в суд.

"Истцы, пострадавшие от ненадлежащего отслеживания данных Facebook, получат доли из общей суммы в 90 миллионов долларов. Meta также будет обязана удалить все данные, которые она незаконно собрала от этих пользователей", - говорится в сообщении.

При этом компания отказалась признать свою вину, однако согласилась заплатить деньги, чтобы избежать судов в дальнейшем.

Пользователи обвиняли Facebook в прослушивании телефонных разговоров с помощью плагинов для хранения файлов cookie – плагины также отслеживали посещение страниц внешних сайтов, на которых были кнопки от Facebook "Мне нравится".

Сообщается, что компания затем передавала эти данные рекламодателям.

Напомним:

Рыночная капитализация компании Meta (ранее – Facebook) упала ниже 600 млрд долларов на закрытии торгов впервые с мая 2020 года.

Экономическая правда