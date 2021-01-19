Як повернути пенсійний збір при купівлі квартири

Усі, хто купує вперше нерухомість, можуть повернути сплачений до Пенсійного фонду 1% від суми угоди. Як це зробити?

Про що йдеться? Якщо ви купуєте квартиру або іншу нерухомість, то зобов'язані сплатити 1% від вартості угоди до Пенсійного фонду. Якщо ви купуєте нерухоме майно вперше, то звільняєтесь від сплати цього збору. Як багато людей не знають про таку можливість? Офіційна статистика такими даними не володіє. Проте покупці квартир, які все ж обізнані про таку опцію, повертають кошти лише в судовому порядку та опісля тривалого терміну. Як таке можливо? Парадокс заключався в тому, що законодавством була передбачена можливість повернути сплачений збір, але ані державні органи, ані нотаріуси не могли виконати норму закону. Минулого року Кабмін скасував принцип "спочатку плати, а потім спробуй повернути сплачене через суд". Але деякі труднощі залишились. Ключові висновки ✔ Майже кожен покупець нерухомого майна в країні повинен сплатити 1% від його вартості до Пенсійного фонду. ✔ Звільняються від сплати пенсійного збору ті, хто купує житло вперше, або ті, хто "стояли в черзі" за квартирою. ✔ Сплатити пенсійний збір при купівлі квартири необхідно було у будь-якому разі, а потім клопотати про його повернення. ✔ Через правову колізію повернути пенсійний збір можна було лише через суд. ✔ Уряд виправив помилку у законодавстві, завдяки чому необхідність сплати збору (для тих, хто має таке право) відпадає на етапі нотаріального узгодження.

Що за збір і хто його платить? Покупці нерухомого майна зобов'язані сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Платниками збору є підприємства, установи, організації та фізичні особи. Сплатити пенсійний збір повинні як покупці житла у новобудовах, так і на "вторинці". Розмір пенсійного збору при купівлі нерухомого майна становить 1% від його вартості, зазначеної в договорі. Наприклад, при купівлі квартири вартістю 1 мільйон гривень необхідно сплатити 10 тисяч гривень Пенсійному фонду. Нерухомим майном законодавство вважає житловий будинок або його частину, квартиру, садовий будинок, дачу, гараж або іншу "постійно розташовану будівлю". Як держава контролює сплату пенсійного збору? За допомогою нотаріусів. Без документального підтвердження сплати збору неможливо оформити нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна. Щоквартально нотаріуси подають до Пенсійного фонду інформацію про кількість укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, вартість такого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Хто звільнений від сплати пенсійного збору? Певна частина покупців нерухомості має право не платити збір у Пенсійний фонд. Користуються цим правом переважно ті покупці, котрі знають про цю опцію. Ситуація аналогічна податковій знижці, про яку обізнаний не кожен українець. Не платять пенсійний збір юридичні особи, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, а також організації іноземних держав. Останні користуються імунітетами і привілеями згідно із міжнародними договорами України Що стосується фізичних осіб, то не платять збір громадяни, які перебували у черзі на одержання житла або купують житло вперше. Важливе уточнення: формулювання "особа не має та не набувала права власності на житло" означає, що особа не тільки не купувала житло, але й не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, а також не купувала його як частку в спільному майні подружжя. Як повідомили ЕП у Пенсійному фонді, за 2018 рік 6,36 тисячі осіб були звільнені від сплати збору, у 2019 році – 6,42 тисячі, за 9 місяців 2020 року – 4,33 тисячі.

Я купував нерухомість вперше і заплатив цей збір. Чи можна його повернути? Власне, так було завжди – покупець у будь-якому разі сплачував пенсійний збір, а потім повертав його, якщо мав на це право. Нелогічна процедура пояснювалася відсутністю алгоритму, який би надавав можливість перевірки інформації, чи дійсно особа купує житло вперше. Якщо ви придбали квартиру декілька років тому і не знали про своє право на повернення 1% від вартості нерухомості, повернути збір все одно можна. У законодавстві не закріплено строк, у межах якого можна повернути збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Вам необхідно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду і написати заяву у довільній формі, описати операцію з купівлі житла (додати Договір купівлі-продажу), підтвердити факт сплати пенсійного збору (додати копію квитанції), додати інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка підтвердить, що придбане житло є першим придбаним нерухомим майном. Вкажіть у заяві назву компанії та код за ЄДРПОУ для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). У заяві необхідно вказати місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, суму платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету – у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи у готівковій формі.

Чому у поверненні збору відмовляють та що робити? Після візиту до територіального управління Пенсійного фонду і подачі заяви ви з імовірністю 100% отримаєте відмову. Чому? Так станеться, оскільки ПФ не володіє інформацією щодо прав власності громадян на нерухоме майно. Відповідно, Фонд позбавлений можливості встановити факт придбання житла конкретною особою вперше. Відмову необхідно оскаржити в адміністративному суді. Строк позовної давності становить 6 місяців від моменту отримання відмови. З імовірністю, близькою до 100%, суд стане на сторону позивача. Судді спираються на рішення Верховного суду, який постановив: саме держава в особі Пенсійного фонду, зобов'язана довести, що позивач придбав житло не вперше. Після набрання рішенням законної сили відповідне територіальне управління Пенсійного фонду робить подання до Держказначейства, до якого долучається копія рішення суду, оригінал квитанції та заява, в якій зазначаються реквізити для повернення коштів. Судовий збір у розмірі 840 грн для фізособи та 2,1 тис грн для юрособи також компенсуватиме Пенсійний фонд. За словами юристів, загальна тривалість процедури може сягати від півроку до півтора роки.

Держава зрозуміла свою помилку. Що нового у компенсації пенсійного збору? Восени 2020 року Кабінет міністрів врегулював питання встановлення факту придбання житла вперше і змінив механізм реалізації права громадян на повернення цього збору. Віднині при купівлі житла не потрібно сплачувати збір, щоб потім скористатись правом на його повернення. При оформленні угоди купівлі-продажу у нотаріуса покупець житла пише заяву про те, що він не має права власності на житло та не набував його раніше. Як зазначалося вище, під набуття власності підпадає приватизація, успадкування, отримання у дар, купівля частки в спільному майні подружжя. До заяви додається відомість з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність зареєстрованих прав власності на житло, а також дані про невикористання житлових чеків для приватизації. Документом, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідки з міських, районних чи сільських рад. Якщо мова йде про особу, яка перебувала у черзі на одержання житла, то необхідно надати документ від органу, до компетенції якого належить ведення обліку "черговиків". У Києві, наприклад, облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється відділами обліку і розподілу житлової площі через Центри надання адміністративних послуг районних державних адміністрацій. Таким чином, з осені минулого року під час нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна не потрібно надавати документальне підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна за наявності заяви, відомості з держреєстру, чеку про "неприватизацію" та, у випадку "квартирних черговиків", відповідної довідки. З одного боку, процедура влаштована таким чином, що покупцю доведеться збирати додатковий пакет документів, але з іншого боку – можна обійтися без звернення до суду.