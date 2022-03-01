Забудовники призупиняють обовʼязкові платежі за придбане житло

Українські девелоперські компанії KAN Development, Stolitsa Group, Saga Development та інші призупиняють вимоги щодо всіх поточних платежів, пов'язаних зі сплатою придбаного житла у своїх проєктах.

Так, KAN Development повідомила про зупинення вимог щодо платежів та зняття пені й штрафів на три місяці.

Про можливість призупинити виплати за розстроченням на купівлю житла повідомила також компанія Stolitsa Group.

SAGA Development призупиняє платежі за придбані квартири та відміняє штрафи і пені на цей період.