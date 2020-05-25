Данило Гетманцев про скандальний податковий закон "1210": це не ескімо, щоб всім подобатися

Президент підписав зміни до Податкового кодексу, який бізнес називає "податковим терором". Що це за законопроект, що він змінює, і коли запрацює, пояснює глава податкового комітету Верховної Ради, депутат "Слуги народу" Данило Гетьманцев.(рос)

Осенью прошлого года, только приступив к работе, Зе-Рада девятого созыва отказалась от масштабной налоговой реформы. Депутаты решили ограничиться "улучшением администрирования налогов" и "устранением технических неувязок в законодательстве".

В парламенте появился проект закона с изменениями в Налоговый кодекс с неприметным названием "об усовершенствовании правил администрирования" с абсолютно противоположным по своей сути содержанием.

В нем было все: повышение штрафов, расширение функций налоговой, усиленный контроль и, по мнению ряда бизнес-ассоциаций, масса новых возможностей для коррупции.

Отдельный большой блок законопроекта был посвящен введению правил BEPS – Base Erosion and Profit Shifting. Эти правила призваны не допустить размывания базы налогообложения и неуплаты налогов с прибыли.

Документ спровоцировал протесты, его стали называть попыткой власти ввести "налоговый террор".

Под общественным давлением депутаты отказались от ряда спорных норм и в январе 2020 года приняли его в целом. После этого проект закона почти пять месяцев пролежал на подписи у президента.

На фоне пандемии он отошел на второй план. В информационную повестку дня его вернул уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, который заявил, что президент намерен его ветировать. Позже в Офисе президента это опровергли.

Больше того, 21 мая Владимир Зеленский подписал документ и обратился к правительству с рекомендацией внести в Налоговый Кодекс дополнительные налоговые изменения.

На время карантина действуют упрощенные правила налоговой отчетности, проведения проверок, уплаты налогов и другие послабления.

Подписание гарантом документа, который во многом меняет законодательное поле в период, когда и так все временно и не до конца понятно, ещё больше запутало ситуацию.

По каким правилам жить бизнесу, почему президент медлил с подписанием закона и каких изменений ждать дальше, ЭП расспросила главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

— Почему законопроект об изменении правил администрирования (№1210) президент не подписывал 5 месяцев?

— Этот вопрос будет лучше адресовать Офису Президента. Могу лишь сказать, что шли консультации по поводу того подписывать или нет. В офисе шли дискуссии, вызванные определённым неудовлетворением некоторыми нормами проекта, которое высказали отдельные представители крупного бизнеса.

— Против этого законопроекта высказались многие бизнес ассоциации и все же президент решил подписать. Почему?

— Потому что бизнес выступил не только против. Ряд ассоциаций (например, СУП) выступили против, ряд ассоциаций выступили за. Украинская Рада бизнеса и "Бизнес 100" выступили с очень взвешенными оценками.

В Американской торговой палате и Европейской бизнес ассоциации тоже сказали, что что-то им нравится, а что-то не нравится. Но ведь налоговый закон - это не эскимо, чтобы всем нравится – любые налоговые нововведения всегда воспринимаются бизнесом в штыки. И это нормально.

— Когда документ вступит в силу?

— Сам закон вступает в силу с момента опубликования, некоторые его части поступают в силу с 1 января 2021 года, некоторые – с июля 2020 года

— Федерация работодателей Украины и другие представители бизнеса обращали внимание на то, что из-за карантина закон не соответствует реальности, поскольку разрабатывался до пандемии. Вы так не считаете?

— Что значит не соответствует реальности? Не соответствует реальности то, что если ты заработал деньги, то должен платить налоги в Украине, а не где-то на Кипре? Это не соответствует реальности.

Честно сказать, я не очень понимаю связь между пандемией и вступлением в силу положений, которые касаются КИК (контролируемые иностранные компании, – ЭП) с 1 января 2021 года. Хотя мы сейчас рассматриваем возможность перенесения этого срока еще на год – с января 2022 года.

— Речь не только о КИК. За время карантина Рада приняла несколько пакетов послаблений в части проведения проверок, начисления штрафов, подачи отчётности.

Законопроект 1210 тоже дополнительно меняет, уточняет все эти вещи. Как новые правила будут согласовываться с карантинным режимом?

— Никто не говорит о том, что установленные на время карантина правила прекращают действовать. Раздел, который касается контролируемых иностранных компаний, вступает в силу с января 2021-го и опять же – мы думаем отложить его до 2022 года.

И такие мысли у нас есть не только в отношении раздела КИК. Не исключено, что мы отложим вступление в силу и некоторых других положений. Сейчас это обсуждается.

— В законопроекте есть много норм, например таких как "деловая цель", "умышленное деяние", которые зависят от субъективной оценки представителя налоговой.

Бизнес указывал на то, что это создает коррупционные риски и открывает налоговикам возможности для давления на компании. Вы видите эти риски?

— Если мы говорим о "деловой цели", то парламент весной прошлого года, еще до нас, ратифицировал международное соглашение MLI. Это соглашение запрещает использовать любые соглашения об избегании двойного налогообложения с целью уклонения от уплаты налогов. Так называемый PPT – тест на деловую цель – это часть MLI и правил антиBEPS.

Сейчас мы внесли в Налоговый Кодекс те нормы, которые есть в международном соглашении. Таким образом, это не вопрос введения новых правил. Это вопрос адаптации украинского законодательства к международным нормам.

Повторяю, эти правила применяются только к операциям с нерезидентами, они не распространяется на операции внутри страны. Ну и согласитесь с правильностью самого подхода – юридическое лицо не может осуществлять операции (в нашем случае только международные) с единственной целью – уклониться от налогообложения.

В качестве контраргумента сейчас звучит: "У нас налоговая коррумпированная, поэтому к нам будут придираться и мы ей не доверяем!". Может быть мы тогда вообще ничего не должны делать?! Будем сидеть и ждать когда налоговая перестанет быть коррумпированной и мы начнём ей доверять?

Кто скажет, что вот с сегодняшнего дня Налоговая служба уже не коррумпирована? Я? Вы? Псевдоэксперт в соцсети? Мне кажется, это не аргумент для нормальной профессиональной дискуссии.

Налоговая очень сильно изменилась за последний год, и подходы её изменились. Надеюсь, что этот тренд сохранится и при новом руководстве. Если нет, мы должны принять быстрые и решительные меры для предотвращения откату назад.

По поводу критики "умышленного деяния" и вины, у меня складывается впечатление, что люди, которые критикуют институт вины в налоговом праве, либо играют на стороне налоговой, либо не читали этот законопроект.

— Почему играют на стороне налоговой?

— Потому что этот институт направлен на защиту именно налогоплательщика. Допустим, из-за аннексии Крыма, войны на Донбассе, вируса Petya или по какой-либо-другой независящей от вас причины, вы не заплатили налог.

В ваших действиях нет вины, однако сейчас по закону вы все равно должны заплатить штраф. Мы же говорим о том, что налоговая должна доказать вину в действиях налогоплательщика и аргументировать ее в своем решении-уведомлении. Что в этом плохого?!

Сейчас в своем уведомления-решении Налоговая просто указывает какую-то норму Налогового Кодекса. А вы знаете, что нормы НК у нас довольно обширные. Налогоплательщик не понимает, в чем он виноват.

Если дело дойдет до суда, по факту суд должен проводить повторную проверку налогоплательщика для того, чтобы понять, за что его наказать. Закон вводит мотивационную часть решения, в которой налоговая обязана указывать конкретный мотив, аргумент для применения штрафа.

Кроме того, в законе прямо написано, что акты проверки не могут быть основанием для возбуждения уголовного производства. Из оснований для проведения плановых проверок исключили решение суда – не могут теперь такие проверки проводиться по судебным вердиктам.

Также мы впервые за всю историю страны вводим ответственность государства в виде конкретных штрафов перед налогоплательщиком. И в этом случае не нужно доказывать вину государства, оно будет платить штраф.

Мы неоднократно обсуждали институт вины во время заседаний рабочих групп, никто из бизнеса и почти никто из экспертов не высказался против. В нем заложен абсолютно здравый подход, который работает в Европе, во всем цивилизованном мире и даже в авторитарной России.

— Налоговая служба находится в трансформационном периоде, ее глава временный, реформа не закончена. Насколько целесообразно водить BEPS и другие масштабные новшества, если налоговая до сих пор должным образом не реформирована, а уровень коррупции в ней остается высоким?

— Моё мнение, что налоговая по состоянию на конец апреля, была более чем в состоянии внедрить все эти изменения.

Налоговая принимала активное участие в разработке этих норм, она со многим не соглашалась, но в итоге и Минфин и налоговая поддержали изменения, которые мы согласовали и по которым акцептировали сроки.

На сегодняшний день министр финансов решил изменить кадровый состав налоговой и он абсолютно осознавал его последствия. Министр финансов руководствовался желанием организовать работу налоговой ещё лучше, чем она была организована до этого.

Он поддерживал принятие закона 1210 и осознает все последствия его. От нас он получит полную поддержку во внедрении норм.

— Президент написал премьеру письмо, в котором рекомендовал разработать дополнительные изменения в Налоговый кодекс.

Одна из рекомендаций касается "определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний". То есть прописанные в 1210 правила еще поменяются?

— Да, мы не отрицаем, что надо институтом можно и нужно еще работать. Но мы должны понять, что ещё нужно уточнить…. Ведь у нас эти правила уже выписаны достаточно чётко.

Что такое КИК? Вокруг КИК возник такой миф: "мол, я успешный бизнесмен, открыл компанию в Польше, а вы хотите обложить налогами мою прибыль, которую я честно заработал в Польше". Нет, это не так.

Если компания ведет активные операции – что-то производит, оказывает услуги, ведет любой бизнес – доходы этой компании вообще не облагаются в рамках обложения КИК. Прибыль КИК облагается в Украине только в том случае, когда она получает пассивные доходы – доходы от дивидендов, процентов, аренды недвижимости – более 50% в структуре доходов.

При этом существуют дополнительные ограничения: КИК должен быть в собственности резидента Украины на более чем 50%, это компания должна иметь доход более 2 млн евро.

Не считается КИКом компания, акции которой котируются на бирже, благотворительные фонды. Если компания КИК, то да мы облагаем её прибыль в размере 9% налога на доходы физических лиц. Что это означает на практике?

Я, как резидент Украины, заработал деньги, вывел их на Кипр (без уплаты налога здесь), получаю там проценты и с этих процентов плачу 9% налога. При этом я плачу эти 9% за вычетом того налога, который я заплатил на Кипре. То есть по факту это ещё меньше. Что здесь не так?

Тут говорить не о чем. Потери из-за налогообложения будут не такими уже большими. С другой стороны, мы не позволим из страны, которая воюет, выводить прибыль за границу и платить налоги на островах.

— Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения. О каких штрафах речь?

— Речь о штрафах за несвоевременную регистрацию отдельных налоговых накладных. Мы их снизили и снизим еще.

— Правительство должно обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля по отчетности резидентов Украины, а также данных, получаемых от органов иностранных государств.

Президент не исключает введения уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации. Как дополнительно будет обеспечена защита?

— Это абсолютно правильное требование и у нас в стране есть с этим проблемы. Мы до сих пор констатируем утечки информации. Мое мнение – нужно не столько дорабатывать закон, сколько бить людей по рукам, устанавливать повышенную ответственность и усиливать IT cоставляющую. Эту проблему нужно решать и решить ее должен в первую очередь Кабмин.

— Есть мнение, что закон негативно отразиться на стартаперах. Они часто получают стартовый капитал от внешних инвесторов, регистрируют свою компанию за рубежом в поиске понятного законодательного поля, а ведут деятельность в Украине.

Поскольку это достаточно мобильная группа предпринимателей, видите ли вы риск их бегства из Украины?

— Это откровенная глупость. Разберём то, что вы сказали. Если вы стартапер, получили иностранные инвестиции, и начали бизнес в Украине, то это не облагается налогом ни сейчас, ни потом. Более того, в законе есть норма которая содействует получению инвестиций.

Я сейчас говорю об ускоренной амортизации которая позволяет амортизировать основные средства не за пять-10 лет, а за 2 года. И это норма вступает в силу сразу. Инвестиция денег в Украину не облагается налогом.

При выведении дивидендов компания платит налог и всё, на этом все заканчивается. Больше налог не взимается, какая бы это не была компания и кем бы она не контролировалась.

— Законопроект расширяет круг платежей, которые приравниваются к дивидендам. Бизнес обращал внимание на то, что из-за этого налогоплательщики с высокой вероятностью столкнутся с доначисления налогов.

— Я не вижу проблем, связанных с конструктивными дивидендами. Суть конструктивных дивидендов состоит в том, что к дивидендам приравниваются операции, которые фактически являются выплатой дивидендов, а на самом деле по своей юридической форме являются другими операциями.

Некоторые эксперты видят в этом потенциал для злоупотреблений со стороны налоговой.

Я бы ответил на это так: злоупотребив своими полномочиями, налоговая может "раздеть" налогоплательщика при администрировании любого налога – налога на землю, налога на недвижимое имущество и даже туристического сбора. Злоупотребить она может чем угодно.

Бороться со злоупотреблениями со стороны налоговой нужно путём изменения ее политики, что и делалось в последние годы, а не путем воздержания от внедрения абсолютно правильных и цивилизованных налоговых норм.

Поэтому ошибки в политике налоговой службы не означают, что институт конструктивных дивидендов коррупционно ёмкий. Сам по себе он такой же как и все остальные нормы Налогового Кодекса.

— Вы упомянули, что планируете отложить вступление в силу некоторых других положений нового закона, не только правил относительно КИК. О чем речь?

— Налоговая просит отложить институт вины еще на один год. Я против и не считаю, что мы должны продолжать ограничивать налогоплательщиков. Тем более, что с Минфином и налоговой мы уже обсуждали все эти вопросы. Будем дискутировать.