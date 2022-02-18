У Дія.City вже майже 70 компаній: хто долучився

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Для отримання резидентства у спеціальному правовому режимі Дія.City подали заявки вже 88 компаній, 68 компаній вже погодили.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що лише протягом четверга погодили ще 13 компаній на резидентство. На розгляд заявки Мінцифри має до 10 днів.

Серед нових резидентів є українська продуктова компанія LIGA: ZAKON та сервіс Revizion, а також автоматизований сервіс моніторингу соціальних медіа та ЗМІ SoMо. Долучився і міжнародний стартап, що створює системи розумного дому – OMO systems.

Раніше до спецрежиму долучилися також такі компанії як Reface, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, Samsung, Genesis, Softserve та Rozetka.

Повний список перших резидентів - за посиланням.

Нагадуємо:

Раніше ІТ-компанії, що стали резидентами Дія.Сity, створили своє Об’єднання, аби відстоювати права учасників спецрежиму.

Статус правового та податкового простору Дія.City отримали 55 українських і міжнародних IT-компаній.

З 8 лютого в Україні почав працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.

Проєкт закону Дія.Сіті викликав чимало дискусій між представниками ІТ-галузі. ЕП детально розповідала про це у статті: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок