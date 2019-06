Обережно, вас знімають. Як знайти приховані відеокамери в орендованих квартирах

Чтобы стать объектом скрытой видеосъемки сегодня уже не обязательно быть персоной уровня вице-канцлера Австрии . Вас могут снимать скрытые камеры в любой арендованной квартире или в отеле.

Каждый год мир узнает о все новых случаях слежки владельцев квартир за обычными арендаторами с помощью скрытых видеокамер.

Сегодня они настолько доступны, что их может купить кто угодно и где угодно, хоть на китайском AliExpress, хоть на украинском OLX. Цены варьируются в пределах 270-2200 грн, а ассортимент форм-факторов огромный.

Как выглядят камеры, обнаруженные арендаторами, какие из них можно купить в Китае и Украине и что нужно знать, чтобы найти скрытые видеокамеры в помещениях, выяснила ЭП.

В 2016 году 22-летняя Меган Хильден из штата Вашингтон была в Швейцарии, когда ее подруга обнаружила мобильный телефон под раковиной в ванной комнате квартиры арендованной через Airbnb.

В 2018 34-летний Дуг Гамильтон из Глазго, Шотландия, проводил отпуск в Торонто, Канада вместе со своей девушкой. Там в съемной квартире он обнаружил электронные часы со скрытой видеокамерой.

В 2019 семья из Новой Зеландии обнаружила в доме, который они снимали в городе Корк, Ирландия скрытую камеру. Она была спрятана в детектор дыма и транслировала видеозапись в режиме онлайн.

Пользователь Twitter Джейсон Скотт в 2017 году рассказал, как его коллега обнаружил подозрительный "детектор движения" на стене спальни своей арендованной квартиры. При ближайшем рассмотрении "детектор движения" оказался скрытой веб-камерой.

