Обережно, вас знімають. Як знайти приховані відеокамери в орендованих квартирах

Чтобы стать объектом скрытой видеосъемки сегодня уже не обязательно быть персоной уровня вице-канцлера Австрии . Вас могут снимать скрытые камеры в любой арендованной квартире или в отеле.

Каждый год мир узнает о все новых случаях слежки владельцев квартир за обычными арендаторами с помощью скрытых видеокамер.

Сегодня они настолько доступны, что их может купить кто угодно и где угодно, хоть на китайском AliExpress, хоть на украинском OLX. Цены варьируются в пределах 270-2200 грн, а ассортимент форм-факторов огромный.

Как выглядят камеры, обнаруженные арендаторами, какие из них можно купить в Китае и Украине и что нужно знать, чтобы найти скрытые видеокамеры в помещениях, выяснила ЭП.

Где находят скрытые видеокамеры арендаторы

В 2016 году 22-летняя Меган Хильден из штата Вашингтон была в Швейцарии, когда ее подруга обнаружила мобильный телефон под раковиной в ванной комнате квартиры арендованной через Airbnb.

В 2018 34-летний Дуг Гамильтон из Глазго, Шотландия, проводил отпуск в Торонто, Канада вместе со своей девушкой. Там в съемной квартире он обнаружил электронные часы со скрытой видеокамерой.

Дуг Гамильтон из Глазго обнаружил скрытую камеру в электронных часах. https://www.news.com.au/travel/travel-updates/shocked-couple-find-hidden-spy-camera-in-airbnb-flat/news-story/b934f00b104fbbb47a7c03a2101faaa9 Источник:

В 2019 семья из Новой Зеландии обнаружила в доме, который они снимали в городе Корк, Ирландия скрытую камеру. Она была спрятана в детектор дыма и транслировала видеозапись в режиме онлайн.

Пользователь Twitter Джейсон Скотт в 2017 году рассказал, как его коллега обнаружил подозрительный "детектор движения" на стене спальни своей арендованной квартиры. При ближайшем рассмотрении "детектор движения" оказался скрытой веб-камерой.

In "oh, that's a thing now" news, a colleague of mine thought it odd that there was a single "motion detector" in his AirBNB in the bedroom and voila, it's an IP camera connected to the web. (He left at 3am, reported, host is suspended, colleague got refund.) pic.twitter.com/6KgkDmEZXB — Jason Scott (@textfiles) 28 листопада 2017 р.

Скрытые камеры могут быть даже такие:

Even with a screw don't assume pic.twitter.com/s51QjO0xss — Amantis (@Amantis_Asoko) 29 листопада 2017 р.

Найти современные скрытые видеокамеры очень сложно. Журналисты программы TODAY телеканала NBC в качестве эксперимента установили в доме американской семьи, с их согласия, 14 скрытых камер.

С их помощью журналисты из любой точки мира могли следить за каждым членом семьи. Никто из них не смог обнаружить скрытую видеосъемку.

Сюжет американских журналистов телеканала NBC

Как выглядят и сколько стоят скрытые видеокамеры

На AliExpress прямо сейчас можно заказать такие скрытые камеры:

"LED-лампочка", 1760 грн aliexpress.com Источник:

"Зарядное устройство", 524 грн aliexpress.com Источник:

"Датчик движения", 270 грн aliexpress.com Источник:

Микро видеокамера, 2204 грн aliexpress.com Источник:

Впрочем, в Украине все почти тоже самое можно купить, например, через OLX.

Как найти скрытые видеокамеры. Инструкция

Прежде всего, если вы снимаете жилье через Airbnb, нужно внимательно прочитать вкладку "Правила дома".

По правилам сервиса, хозяева обязаны сообщать о всех приборах видеонаблюдения в жилье, даже если они не работают. Это предупреждение обычно находится в самом низу экрана. При этом запрещено устанавливать камеры в спальне и ванной комнате.

Впрочем, как показывает практика, не все арендодатели соблюдают правила Airbnb и общепринятые этические нормы. Поэтому ЭП предлагает ознакомиться с несколькими способами, которые могут помочь в поиске скрытых видеокамер.

Способ №1

На бытовом уровне самый эффективный способ — это визуальный осмотр помещения. Камеры обычно устанавливают в спальне, ванной комнате, душевой, туалете, сауне, бассейне.

Их прячут в датчиках дыма, датчиках движения, осветительных приборах, лампах, люстрах, часах, предметах интерьера, висящих на стене или стоящих на мебели, в детских игрушках, в розетках, в штекерах, вставленных в розетки.

Искать лучше всего начинать с углов помещения, потому что там лучше обзор.

Камеры могут также прятать за фальшивыми зеркалами, которые еще известны как зеркало Гезелла . Это полупрозрачное зеркало в действительности представляют собой стёкла, покрытые тонким слоем металла — так, что часть падающего на поверхность стекла света отражается, а часть проходит насквозь.

При этом насквозь свет проходит в обоих направлениях. За таким зеркалом может находится камера. Определить такое зеркало можно, приставив к нему вплотную "фонарик" смартфона. Если это двустороннее зеркало, то зеркало будет просвечиваться.

Кроме того, для съемки в условиях недостаточной освещенности камеры могут использовать инфракрасную подсветку. Ее можно обнаружить в полной темноте: ИК-подсветка выдаст себя тусклым красноватым свечением, исходящим из одной точки.

Способ №2

По словам эксперта по информационной безопасности Никиты Кныша, скрытые камеры можно обнаружить с помощью инфракрасного детектора.

Детектор излучает инфракрасный свет, который попадая на диафрагму камеры, отражается. В детекторе есть линза, глядя в которую, можно обнаружить отраженный инфракрасный свет и таким образом найти скрытую камеру. "Но нужно внимательно смотреть", — подчеркивает Кныш.

Принцип использования устройства простой: его нужно наводить на все подозрительные "зоны риска" и следить за тем, есть ли в этих зонах подозрительные блики. На видео ниже показано, как пользоваться инфракрасным детектором.

Детектор скрытых камер SpyFinder PRO. Цена: 248 долларов

А на этом видео автор показывает, как собрать простейший инфракрасный детектор скрытых камер.

Способ №3

Современные микрокамеры часто оснащены Wi-Fi или Bluetooth-модулем. Поэтому такие устройства можно обнаружить с помощью детектора частот, говорит Кныш. Такой детектор анализирует излучение на различных частотах: от низких GSM-частот до высоких Wi-Fi и Bluetooth частот.

"В самом примитивном виде такой датчик на специальной шкале показывает мощность излучения, — рассказывает эксперт по информационной безопасности. — Использование датчика похоже на игру "горячо-холодно": чем ближе подносишь устройство к источнику излучения, тем мощнее сигнал показывает датчик на своей шкале".

Вот как на практике работают такие устройства:

Недорогой и не очень качественный детектор СС308+. Цена в Украине: 420 грн

K18 RF Bug and Camera Detector. Цена: 1292 грн

Детектор GQ EMF-390. Цена: 119 дол.

Однако качество работы перечисленных устройств оставляет желать лучшего. Приемлемые результаты работы показывают детекторы частот профессионального уровня, например, как BugHunter Professional BH-02. В Украине он продается по цене 4790 грн.

BugHunter Professional BH-02. Цена в Украине: 4790 грн.