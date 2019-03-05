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Concord bank привів в Україну інтернет-еквайринг від Apple Pay
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Concord bank привів в Україну інтернет-еквайринг від Apple Pay

Вівторок, 5 березня 2019, 10:00 - PROMOTED
Тепер усі власники онлайн-бізнесів можуть швидко підключити платежі Apple Pay до свого інтернет-магазину або платіжного сервісу. Їхні клієнти більше не будуть вводити довгі реквізити при оплаті товару. Уся оплата перетвориться на один дотик FaceID або TouchID.

Щоб швидко підключитися, досить залишити заявку тут.

Вже кожен п'ятий українець — користувач айфона. "Конкорд банк" став другим банком після Приватбанку і першим з недержавних банків, що запустив опцію "інтернет-еквайринг від Apple Pay".

ЩО ЦЕ ТАКЕ

Це швидкий і зручний спосіб оплати товарів або послуг на вашому сайті для власників пристроїв Apple (iPhone, iPad, Apple Watch та останні MacBook). Користувачі один раз зберігають свої банківські картки в Apple Wallet і далі роблять покупки в додатках і браузері Safari без введення платіжних даних, одним дотиком через TouchID або FaceID.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

1. Ваш клієнт один раз додає картку у Wallet від Apple Pay.

2. Обирає товар на сайті і під товаром натискає "оплатити за допомогою Apple Pay".

3. Замість введення реквізитів картки клієнт підтверджує платіж TouchID, FaceID або введенням пароля.

4. Оплата успішна!

Дані банківських карток не зберігаються у пристроях і нікуди не передаються при оплаті.

ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ТА СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ

Процедура підключення безкоштовна і потребує мінімум часу.

Для підключення просто залиште контактні дані тут і протягом хвилини з вами зв'яжеться менеджер "Конкорд банку" для уточнення даних.

Підключитися до стандартного інтернет-еквайрингу можна тут.

банки Apple
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