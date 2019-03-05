Concord bank привів в Україну інтернет-еквайринг від Apple Pay

Тепер усі власники онлайн-бізнесів можуть швидко підключити платежі Apple Pay до свого інтернет-магазину або платіжного сервісу. Їхні клієнти більше не будуть вводити довгі реквізити при оплаті товару. Уся оплата перетвориться на один дотик FaceID або TouchID.

Щоб швидко підключитися, досить залишити заявку тут.

Вже кожен п'ятий українець — користувач айфона. "Конкорд банк" став другим банком після Приватбанку і першим з недержавних банків, що запустив опцію "інтернет-еквайринг від Apple Pay".

ЩО ЦЕ ТАКЕ Це швидкий і зручний спосіб оплати товарів або послуг на вашому сайті для власників пристроїв Apple (iPhone, iPad, Apple Watch та останні MacBook). Користувачі один раз зберігають свої банківські картки в Apple Wallet і далі роблять покупки в додатках і браузері Safari без введення платіжних даних, одним дотиком через TouchID або FaceID.