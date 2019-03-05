Concord bank привів в Україну інтернет-еквайринг від Apple Pay
Щоб швидко підключитися, досить залишити заявку тут.
Вже кожен п'ятий українець — користувач айфона. "Конкорд банк" став другим банком після Приватбанку і першим з недержавних банків, що запустив опцію "інтернет-еквайринг від Apple Pay".
ЩО ЦЕ ТАКЕ
Це швидкий і зручний спосіб оплати товарів або послуг на вашому сайті для власників пристроїв Apple (iPhone, iPad, Apple Watch та останні MacBook). Користувачі один раз зберігають свої банківські картки в Apple Wallet і далі роблять покупки в додатках і браузері Safari без введення платіжних даних, одним дотиком через TouchID або FaceID.
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
1. Ваш клієнт один раз додає картку у Wallet від Apple Pay.
2. Обирає товар на сайті і під товаром натискає "оплатити за допомогою Apple Pay".
3. Замість введення реквізитів картки клієнт підтверджує платіж TouchID, FaceID або введенням пароля.
4. Оплата успішна!
Дані банківських карток не зберігаються у пристроях і нікуди не передаються при оплаті.
ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ТА СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ
Процедура підключення безкоштовна і потребує мінімум часу.
Для підключення просто залиште контактні дані тут і протягом хвилини з вами зв'яжеться менеджер "Конкорд банку" для уточнення даних.
Підключитися до стандартного інтернет-еквайрингу можна тут.