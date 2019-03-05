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Concord bank привел в Украину интернет-эквайринг от Apple Pay
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Concord bank привел в Украину интернет-эквайринг от Apple Pay

Вторник, 5 марта 2019, 10:00 - PROMOTED
Теперь все собственники онлайн-бизнесов могут быстро подключить платежи Apple Pay к своему интернет-магазину или платежному сервису. Их клиенты больше не будут вводить длинные реквизиты при оплате товара. Вся оплата превратится в одно касание FaceID или TouchID.

Щоб швидко підключитися, досить залишити заявку тут.

Вже кожен п'ятий українець — користувач айфона. "Конкорд банк" став другим банком після Приватбанку і першим з недержавних банків, що запустив опцію "інтернет-еквайринг від Apple Pay".

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Це швидкий і зручний спосіб оплати товарів або послуг на вашому сайті для власників пристроїв Apple (iPhone, iPad, Apple Watch та останні MacBook). Користувачі один раз зберігають свої банківські картки в Apple Wallet і далі роблять покупки в додатках і браузері Safari без введення платіжних даних, одним дотиком через TouchID або FaceID.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Ваш клієнт один раз додає картку у Wallet від Apple Pay.

2. Обирає товар на сайті і під товаром натискає "оплатити за допомогою Apple Pay".

3. Замість введення реквізитів картки клієнт підтверджує платіж TouchID, FaceID або введенням пароля.

4. Оплата успішна!

Дані банківських карток не зберігаються у пристроях і нікуди не передаються при оплаті.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Процедура підключення безкоштовна і потребує мінімум часу.

Для підключення просто залиште контактні дані тут і протягом хвилини з вами зв'яжеться менеджер "Конкорд банку" для уточнення даних.

Підключитися до стандартного інтернет-еквайрингу можна тут.

банки Apple
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Экономическая правда
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