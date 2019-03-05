Concord bank привел в Украину интернет-эквайринг от Apple Pay

Теперь все собственники онлайн-бизнесов могут быстро подключить платежи Apple Pay к своему интернет-магазину или платежному сервису. Их клиенты больше не будут вводить длинные реквизиты при оплате товара. Вся оплата превратится в одно касание FaceID или TouchID.

Щоб швидко підключитися, досить залишити заявку тут.

Вже кожен п'ятий українець — користувач айфона. "Конкорд банк" став другим банком після Приватбанку і першим з недержавних банків, що запустив опцію "інтернет-еквайринг від Apple Pay".

ЧТО ЭТО ТАКОЕ Це швидкий і зручний спосіб оплати товарів або послуг на вашому сайті для власників пристроїв Apple (iPhone, iPad, Apple Watch та останні MacBook). Користувачі один раз зберігають свої банківські картки в Apple Wallet і далі роблять покупки в додатках і браузері Safari без введення платіжних даних, одним дотиком через TouchID або FaceID.