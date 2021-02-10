Німеччина хоче виділити 1,5 млрд євро на світову боротьбу з пандемією

Федеральний уряд Німеччини хоче виділити додатково 1,5 млрд євро на світову боротьбу з пандемією.

Це випливає з пропозиції Мінфіну ФРН, спрямованого до комітету бундестагу з бюджету, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Із зазначеної суми 620 млн євро будуть спрямовані на постачання вакцин у країни, що розвиваються, ще 100 млн євро - на вакцини, які будуть розподілені в гуманітарних цілях.

Додаткові кошти передбачені на дослідження в області щеплень, діагностику і підтримку систем охорони здоров'я.

Як повідомлялося, Німеччина виділила 13,1 мільйона євро для посилення 12 медичних закладів на Сході України.

Фінансування спрямовується на оновлення будівельного фонду та енергоефективне оновлення, а також на оснащення 12 медичних закладів сучасними медичними приладами та засобами індивідуального захисту в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областях.

Європейська правда