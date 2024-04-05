Відштовхнутися від дна: Чи можуть сьогодні експортери залучити зовнішнє фінансування

Головними темами Саміту були доступні на зараз інструменти фінансування експорту та підготовка до можливих викликів 2024 року.

Завдання №1 - відновити експорт

Відновлення українського експорту - це сильна конкурентоздатна економіка та притік до держави валютної виручки, що гарантує макроекономічну стабільність і пришвидшує нашу перемогу над агресором.

Сьогодні бізнес українських експортерів проходить болючу вимушену трансформацію. З одного боку, євроінтеграційні процеси обіцяють перспективи розвитку на зовнішніх ринках та суттєве скорочення бар’єрів.

З іншого — повномаштабна війна, яка серйозно вдарила по економіці країни. У сумі ці фактори призвели до того, що експортери мають потенціал, але не мають ресурсів, щоб його реалізувати.

Згідно із даними Мінекономіки, у 2023 році український експорт скоротився на 18,5%, до $36 млрд. Це майже вдвічі менше, ніж за рік до повномасштабного вторгнення.

В січні 2024 року ситуація дещо покращилася - Україна експортувала найбільший обсяг товарів із початку повномасштабного вторгнення - 12 млн тонн продукції.

Зростання експорту, зокрема, обумовлене відкриттям альтернативного морського коридору, запуском механізму страхування суден від воєнних ризиків та налагодженням річкової логістики на Дунаї.

У Мінекономіки прогнозують, що за нинішніх умов у наступні роки експорт зростатиме. На 9% у 2024, 19,4% у 2025 та 20,6% у 2026 році.

Але для того, щоб досягти таких показників сьогодні українським експортерам важливо мати дієвий механізм захисту від ризиків неплатежів та фінансових втрат, які є серйозним викликом для учасників міжнародної торгівлі.

Завдання №2 - підтримка експортерів

За підсумками 2022 року Укрексімбанк став Банком першого вибору для експортерів та імпортерів — було проведено операцій на ринку Форекс на 15,8 млрд доларів США. Банк профінансував $330 млн угод з торговельного фінансування, зокрема $130 млн на кінець 2023 року.

Підтримка експортерів — це одна з головних місій Укрексімбанку. У цьому питанні Банк має унікальне на ринку позиціонування. Укрексімбанк надає українським експортерам широкий спектр послуг, поєднуючи можливості Банку з програмами МФО. Укрексімбанк – потужний корпоративно-інвестиційний банк країни.

Виконує роль фінансового агента (плеча) держави. У проєктах повоєнної відбудови Укрексімбанк сполучає фонди відновлення, державу, український та міжнародний бізнес. Банк першого вибору для експортерів та імпортерів.

За 2022–2023 роки Укрексімбанк надав фінансування понад 100 експортерам на загальну суму понад 12 млрд грн. Окрім цього, банк активно надає торговельне фінансування.

Банк також допомагає експортерам із консалтингом, зокрема підготовкою контрактів та структуруванням фінансування. За статистикою Укрексімбанку, 1 долар США, наданий експортеру у вигляді фінансування, призводить до збільшення експорту на 3 долари США.

EXIM Trade Pro – доступ бізнесу до вигідних та ефективних інструментів торговельного фінансування

Для посилення українських експортерів та імпортерів державний Укрексімбанк створив Платформу EximTradePro.

EXIM Trade Pro – це спеціальний проєкт Банку для спрощення доступу до зручних, вигідних та ефективних інструментів торговельного фінансування для українських експортерів та імпортерів. Платформа консультує та фінансує, інтегруючи Україну у світову торгівлю.

Головними перевагами EXIM Trade Pro для експортерів є: розгалужена мережа банків кореспондентів; якісне структурування угод; можливість надавати "великі чеки"; наявність додаткового фінансового ресурсу, який Банк отримує від партнерів – міжнародних фінансових організацій: ЄБРР, МФК в межах їх програм із торговельного фінансування.

Перевагами EXIM Trade Pro для імпортерів є: авансування платежів постачальникам банком; ретельна перевірка банком документів постачальників; зниження ризиків непостачання, адже оплата здійснюється лише за фактом виконання продавцем умов акредитива; доступ до фінансування контрактів за участі міжнародних фінансових організацій та іноземних банків; консультаційна підтримка клієнта на всіх етапах угоди.