Як працює корпоративне управління в українському бізнесі

Коли ваша компанія налічує десять співробітників та кілька клієнтів, вартість помилки незначна. Чим більше їх стає, тим більші помилки, які виражені в грошах та репутації. Наведу аналогію з їжею.

Ви можете раз на тиждень готувати смачні бургери для сім‘ї та друзів, але щоб стати "Макдональдсом" і пропонувати ідентичні бургери десяткам мільйонів людей, потрібно мати ідеальну систему управління всіма процесами.

Для масштабування будь-якої діяльності і потрібне корпоративне управління. Я не знаю успішних великих компаній, у яких мікроменеджмент власника йде на користь бізнесу.

Наша компанія – від початку сімейний бізнес. Те, що незалежне та досвідчене правління перевірило та затвердило важливі рішення для розвитку компанії, забезпечує комфорт для нашої родини.

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Що таке корпоративне управління

Корпоративне управління – це системи, процеси та принципи, за допомогою яких управляється, регулюється та контролюється бізнес. Важливість ефективного управління зростає лінійно із збільшенням розміру бізнесу та кількості акціонерів.

Публічна компанія з тисячами акціонерів, можливо, з кількома класами акцій і багатьма різними кредиторами – це кінцевий стан. Для невеликого стартапу або бізнесу з одним власником це важливо, але менш важливо, ніж інші пріоритети.

Належне корпоративне управління гарантує, що бізнес ведеться чесно та етично. Це зміцнює довіру між клієнтами, працівниками та інвесторами.

У нас є Management board, у якому ми колективно ухвалюємо стратегічні рішення. Це зменшує вірогідність ухвалення хибного рішення, результати якого призведуть до фінансових втрат. Правління складається з ключових людей у компанії, кожна з яких відповідає за свій напрямок роботи.

Ефективне використання ресурсів

Належне корпоративне управління забезпечує ефективне та раціональне використання ресурсів, що покращує фінансові показники та сприяє зростанню. Для цього ми використовуємо різні інструменти. Визначені та описані ціннісні пропозиції для кожного типу клієнтів (ІТ, агросектор, енергосектор) дозволяють сегментувати рекламу та комунікувати з клієнтами їхньою мовою.

Внутрішні замовники диверсифікують вплив однієї людини на всі процеси. Наприклад, замовником завдання "генерація лідів" є керівник відділу з роботи з клієнтами. Таким чином завдання звільняється від зайвих коментарів з боку співробітників, що прямо не впливають на роботу з клієнтами.

Кожна зайва людина може направити процес хибним шляхом, на якому компанія втрачає час та гроші. Тобто ефективні політики, структури і процеси допомагають знизити надмірну залежність від кількох "ключових осіб чи співробітників".

Управління ризиками

Управління ризиками допомагає виявляти потенційні ризики і забезпечує вжиття відповідних заходів для управління ними та їх пом'якшення. Структуру нашої компанії спрощено розділяємо на три типи.

Акціонери – визначають загальне бачення компанії.

Рада директорів – розглядає та затверджує стратегію, здійснює нагляд над менеджментом компанії.

Менеджмент – розробляє стратегію та керує повсякденною діяльністю компанії.

Як акціонер я не можу ухвалити рішення, яке не відповідає затвердженій Радою директорів стратегії розвитку компанії. Моє завдання – зростання бізнесу і я розумію, що не можу мати експертизу в усіх напрямках.

Залучення іноземних інвестицій

Іноземні інвестори часто шукають підприємства з ефективним управлінням, прозорим та підзвітним бізнесом. Для малих та середніх підприємств, які прагнуть розширити діяльність і вийти на іноземні ринки, наявність надійної практики корпоративного управління може бути значною перевагою. Для іноземних інвесторів це свідчить про надійність бізнесу, знижує потенційні ризики, пов'язані з інвестиціями, і може створити більш сприятливі умови для інвестування.

Force Group готова до зовнішнього фінансування саме тому, що в нас імплементоване корпоративне управління. Ми компанія з належним управлінням і маємо ширший доступ до фінансів, оскільки інвестори та банки сприймають нас як більш привабливих та менш ризикованих клієнтів.

Інвестиції від приватних чи інституціональних фондів отримують компанії, що відповідають двом стратегічним вимогам.

Низький ризик банкрутства. Висока вірогідність отримання дивідендів.

Не вдаючись у деталі (перспективи зростання ринку, відповідність сервісу чи товару вимогам клієнтів), зазначу, що компанії з одноосібним управлінням мають примарні шанси на залучення інвестиційного фінансування, бо для інвесторів це високий ризик. Бачення акціонером розвитку компанії в процесі реалізації інвестицій може змінитися. Його погляди та пропозиції стосовно розвитку бізнесу потрібно балансувати з радою директорів та менеджментом.

Ключові етапи впровадження корпоративного управління

Оцініть поточну структуру та практику корпоративного управління. Визначте сфери, які потребують покращення. Створіть статут або кодекс корпоративного управління, який окреслить ролі, обов'язки та очікування зацікавлених сторін.

Детально опишіть усі функції в компанії. "Гарна людина – це не професія". Кожен співробітник має відповідати описаній функції, яка є частиною загального виробничого процесу.

Сформуйте раду директорів (правління, board) як колективний орган, що ухвалює стратегічні рішення. За директорами (членами правління) зафіксований їхній функціонал: операційне управління, маркетинг, HR, фінанси. До ради входять внутрішні та зовнішні члени для забезпечення збалансованості рішень.

Одна людина не може мати всі компетенції. Фінансовий директор не займається маркетингом, а маркетолог – пошуком співробітників. Це очевидні речі, які часто ігнорують навіть досвідчені власники та топменеджери. Кожен член правління повинен розуміти, навіщо він тут і що від нього очікується.

Створіть надійні механізми контролю для забезпечення фінансової доброчесності та операційної ефективності. Ми використовуємо систему SIPOC. Вона допомагає побачити загальну картину, показує, де починається процес, які кроки слід зробити і де процес закінчується.

Регулярно спілкуйтеся з усіма зацікавленими сторонами: акціонерами, працівниками, клієнтами. Серйозно сприймайте їхні відгуки та враховуйте їх в управлінні. Вам потрібне розмаїття думок при груповому ухваленні рішень.