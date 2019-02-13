Газ для авто бьет рекорды: что будет с ценами и "проиграет" ли бензин

За последние несколько месяцев автогаз значительно подешевел. Продержатся ли цены на таком уровне и не приведет ли их обвал к массовому переходу автовладельцев на газ? (укр)

Водії часто сперечаються, чи шкодить автомобілю використання зрідженого газу. Одні впевнені, що газ псує двигун, інші — що все залежить від якості пального та компетенції осіб, які встановлюють спеціальне обладнання.

Попри це, з кожним роком популярність зрідженого газу в Україні зростає. У першу чергу, це пов’язано з його ціною.

За різними оцінками, в Україні близько мільйона авто мають газо-балонне обладнання (ГБО), але події останніх місяців змусили ще більше водіїв задуматися про модернізацію своїх залізних коней.

Річ у тім, що з листопада вартість LPG в Україні впала більш ніж на 5 грн — в середньому до 10,5 грн за літр. Окремі мережі знижували ціну до 9,3 грн за літр. Це майже втричі менше за літр бензину марки А-95, хоча зазвичай ця різниця коливалася в межах 50-55%.

Чи збережеться таке співвідношення цін, чим воно спричинене, та чи не приведе це до масового переходу автовласників на ГБО?

Попит — угору, ціни — вниз

За прогнозами консалтингової групи "А-95", у 2018 році роздрібні продажі автогазу в Україні досягнуть 1,75 млн тонн, що на 10% більше, ніж роком раніше. У регіоні за цим показником Україна поступається лише Польщі і Туреччині.

Стрімке зростання попиту на зріджений газ останнім часом добре демонструють графіки.

Зростаючий ринок зрідженого газу в 2017 році пригальмував через проблеми з інфраструктурою. У 2018 році була ймовірність повторення кризи, проте її вдалося уникнути

Тільки за останні шість років ринок зрідженого газу в Україні зріс більш ніж удвічі. Прогноз на 2019 рік — зростання триватиме, але темпи трохи уповільняться. Зокрема, у 2019 році прогнозується споживання на рівні 1,85-1,89 млн тонн.

Не дивно, що ринок, який тільки формується, час від часу лихоманить. Найбільш пам'ятною є ситуація, яка сталася у серпні 2017 року. Тоді за місяць ціни на заправках зросли на 40% та досягли рекордних на той час 17 грн за літр.

Основними причинами такого стрибка були ажіотажний попит і дефіцит ресурсу, який виник з вини постачальників і трейдерів. Згодом ціни на заправках вирівнялися.

Більше того, автовласники стали свідками дзеркальної ситуації. Восени 2018 року ціни на зріджений газ в Україні почали неухильно знижуватися: на початку листопада літр LPG коштував 16,4 грн, зараз — в середньому 10,65 грн.

Бензин та дизельне пальне теж дешевшали, але їхня динаміка була дещо іншою. Якщо ціни на автогаз за три місяці впали на 5 грн за літр, то бензин і дизель подешевшали в середньому на 3 грн за літр.

Ще цікавіші цифри спостерігалися з початку 2019 року: ціни на зріджений газ продовжували падати, а бензин і ДТ "завмерли". З січня автогаз втратив понад 18% вартості, а дизель і бензин — близько 2%. З чим це пов'язано?

Зимова сплячка

Профільні експерти пояснюють таку різницю в цінах на нафтопродукти трьома основними факторами.

По-перше, Україна досі залежить від російського та білоруського ресурсу, тому будь-які зміни на ринках цих країн призводять до відповідного корегування цін в Україні.

"Будь-яка зміна на ринках ЄС не має жодного впливу на Україну, це особливість ринку зрідженого газу", — каже директор науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

По-друге, в Україні багато нелегальних заправок, які платять далеко не всі податки.

"Щоб протистояти нецивілізованій конкуренції, "білі" трейдери змушені реагувати на таку поведінку. Навіть якщо жодних економічних підстав для швидкого зниження цін нема, трейдери вимушені це робити, щоб не втратити споживача", — пояснює Рябцев.

По-третє, важливу роль у формуванні цін відіграє сезонність. На відміну від бензину і дизеля, які більш-менш рівномірно продаються протягом року, зріджений газ активніше купують улітку.

"Початок року — сезон низького попиту. У цей час загострюється конкуренція, що впливає на ціни", — розповідає експерт Сергій Сапегін.

За його словами, в короткостроковій перспективі ціни будуть знижуватися, але темпи падіння уповільняться. "Різкого зростання найближчим часом очікувати не варто. В період низького попиту такого точно не буде", — додає експерт.

Така ситуація привела до того, що вартість літра бензину марки А-95 уже дорівнює ціні майже трьох літрів зрідженого газу. Чи не призведе це до масового переходу водіїв на газобалонне обладнання?

Бензин vs автогаз

Враховуючи скромний рівень доходів середньостатистичного українця, а також високі ціни не бензин та дизель, такий варіант виглядає імовірним. Утім, за словами експертів, переобладнання авто масовим не буде.

"Безумовно, це вигідно. Така тенденція спостерігається з 2008 року. Десять років поступово нарощується обсяг реалізації зрідженого газу і збільшується кількість переобладнананих авто", — каже Рябцев.

"Приріст був і у 2018 році, але темпи сповільнилися. Таких авто в Україні багато, за різними оцінками — близько мільйона", — додає експерт. Однак узимку приросту переходу на ГБО він не очікує.

Погоджується з ним і аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

"Січень-лютий — "сонні" місяці, у цей період газу продається найменше.

Зате навесні кількість авто на газобалонному обладнанні відчутно зростає.

Ринок газу збільшується, ринок бензину падає.

У 2018 році нічого не змінилося: бензин втратив 7%, на таку ж величину зріс газ", — заявив Сіренко.

За словами Сапегіна, користувачі газобалонного обладнання вже навчені: ситуація, коли співвідношення цін таке велике, може швидко змінитися. "Будь-який ситуативний дефіцит може стати причиною різкого зростання цін на автогаз. Це ми вже проходили", — каже експерт.

"Споживач перед ухваленням рішення усе зважує, тож я не думаю, що в короткостроковій перспективі відбудеться масовий перехід на газ", — підсумував він.