Настоящие проблемы газовых систем

Голова Чернігівської ОДА виступив з ініціативою передати газорозподільні мережі громадам. Чи це претензії на майно інших власників. Чи чергова спроба дискредитації газорозподільної компанії?

Як приклад проблем на цьому напрямку він наводить випадок із аварією, коли 750 домогосподарств залишились без газу – тому що місцеве сільгосппідприємство пошкодило газопровід.

"Чернігівгаз" ліквідував цю аварію. Як і ще 22 подібних пошкодження газопроводів, які стались на Чернігівщині у 2021 році.

Всі ці 23 випадки трапились через грубе порушення "копачами" правил проведення земляних робіт в охоронних зонах газопроводів.

Приблизно двічі на місяць хтось руйнує газопроводи – щось будуючи, ремонтуючи на власний розсуд, незважаючи на попереджувальні знаки та правила.

Кожного разу виникає ризик вибуху, масштабної аварії, і споживачі газу залишаються на деякий час без газозабезпечення. І кожного разу фахівці "Чернігівгазу" усувають небезпеку — оперативно та професійно, завдяки наявності досвідчених фахівців та техніки.

По-перше, "Чернігівгаз" забезпечує експлуатацію газових мереж всіх форм власності. Здебільшого, це державна, комунальна і приватна власність.

Мережі ніколи не змінювали власника, а перебувають на балансі газорозподільної компанії. Тому ідея голови облдержадміністрації не до кінця зрозуміла.

Він пропонує перевести у власність громад державне чи приватне майно? Чи створити дублюючі комунальні підприємства за рахунок тих самих споживачів?

По друге, газовики ремонтують газопроводи та обладнання незалежно від того, кому вони належать. А це може бути державна або комунальна власність, приватна або колективна, якщо газопровід проводили кооперативи.

По-третє, компанія витрачає для цього матеріально-технічні ресурси, які вона закуповує на кошти, отримані від клієнтів як оплату послуги за розподіл газу – тому і необхідно забезпечити компенсацію таких витрат з боку відчайдушних "копачів".

Що ж відбудеться, якщо буде реалізована ідея "огромадження" мереж? Громадам необхідно буде створити власних операторів ГРМ в кожному районі.

Після такого подрібнення собівартість робіт нових комунальних операторів ГРМ буде вищою. Тому що за рахунок масштабів витрати у великих підприємств менші, а якість робіт — вища.

Саме тому тариф на розподіл малих газорозподільних компаній, як правило, вищий, ніж у більших компаній.

Нові "комунальні райгази" можуть залучити для обслуговування своїх мереж "Чернігівгаз" – у нас вже є відповідна технічна база, фахівці та досвід. Але це потребує оплати, і вже за ринковими цінами – тобто, знову призведе до зростання собівартості обслуговування мереж.

Ситуація з комунальними мережами буде дзеркальною до стану справ із обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж. Зараз власники багатоповерхівок у Чернігівській області мають самостійно забезпечити обслуговування 4700 км газопроводів-вводів і внутрішньобудинкових газопроводів.

Для цього їм достатньо укласти договір на обслуговування із фахівцями – це може бути будь-яка спеціалізована компанія, або оператор ГРМ, але вже не в рамках тарифу, а за додаткову оплату.

Але на цьому напрямку — майже ніякого руху з боку відповідальних власників. Що ж відбудеться, коли настане час взяти відповідальність за обслуговування всіх 14 тис. км газопроводів Чернігівщини.

Газопостачання в Чернігівській області було і залишається найстабільнішою комунальною послугою, якщо порівняти, наприклад, з кількістю аварійних ситуацій на електромережах.

І це при тому, що НКРЕКП затвердила для "Чернігівгазу" інвестпрограму на суму, яка вдвічі менша за необхідну для ремонту мереж – на 2022 рік вона складає лише 61 млн грн.

Конструктивна співпраця із громадами та керівництвом області для нарощування інвестицій в газову інфраструктуру регіону – ось що дійсно необхідно та покращить якість послуг із газопостачання.