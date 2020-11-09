В заложниках у онлайн-кредиторов: как вести переговоры с микрофинансовыми сервисами. Инструкция

Что надо знать и как себя вести с МФО и коллекторами, которые представляются от их имени?(укр)

Завдяки агресивній рекламі, простим і швидким умовам кредитування мікрокредитні фінансові організації (МФО) видають величезну кількість позик.

Однак за яскравим рекламним фасадом ховаються драконівські відсотки, оформлення кредитів за чужими документами, вимагання неіснуючих боргів, пені, штрафи, погрози і шантаж колекторів.

Все це відбувається в правовому полі. Але, як свідчить життя, будь-яка людина, яка навіть не брала в МФО жодних кредитів, може стати об’єктом атаки колекторів, які діють від імені таких організацій.

Тож як себе вести з МФО і колекторами, які представляються від їх імені?

Щоб відповісти на це питання ЕП підготувала інструкцію, засновану на коментарях юристів, регулятора цього ринку – Національного банку, і нещодавно прийнятого закону.

Перше. Забудьте про телефон

Оскільки МФО працюють через систему "вибивання" боргів, в телефонному режимі спілкуватися з ними контрпродуктивно. Їм треба відправити рекомендований (з повідомленням про вручення, – ЕП) лист-письмовий запит. Відповідь організації, як офіційний документ, може бути доказом у випадку судового оскарження боргу.

Навіть відсутність відповіді на цей лист буде додатковим аргументом в разі наступного захисту своїх прав в суді.

Друге. Не соромтесь звертатися в поліцію

Якщо фінансова організація або колектори переходять усі межі і погрожують позичальнику фізичною розправою, чи відмовляються надати будь-які докази укладання договору позики і продовжують дзвонити і вимагати кошти, можна звернутися до поліції із заявою про порушення недоторканності приватного життя або про підозру в шахрайстві.

Третє. Що можна отримати від МФО

Буває таке, що колектори вимагають від вас сплатити борг родича, однокласника, колишньоого чоловіка чи дружини, або навіть померлої особи. Як переконатись, чи вас не обманюють.

На запит МФО в письмовому вигляді повинні надати копію договору, дані, коли він був підписаний, з якого номера телефону, письмову роздруківку даних про нараховані відсотки, копію своєї ліцензії, дані про виплати по кредиту (тіло кредиту, відсотки, пеня, штрафи), коли погашалося.

Четверте. Не сплачуйте одразу борги померлих, якщо ви спадкоємці

Не поспішайте платити по "сумнівним" кредитам МФО, якщо вони перейшли вам у спадок, або за якими ви поручитель. Тим паче за тими, які були оформлені без вашої згоди.

У разі смерті позичальника, протягом 6 місяців після оформлення спадщини і переходу прав власності на майно померлого, кредитори можуть звернутись до спадкоємця з вимогою повернення кредиту.

Сума боргу який можуть стягнути зі спадкоємця не може бути більшою ніж вартість отриманого в спадщину майна.

Загалом кредитор має підтвердити своє право вимоги, надати документи або інші докази, які свідчать про укладення договору померлим.

П'яте. Зверніться до Уповноваженого з прав людини

На дії колекторів щодо незаконної обробки ваших персональних даних можна також поскаржитися Уповноваженій із прав людини. Цього року вона уже оголосила про початок перевірки колекторів на предмет дотримання законодавства у цій сфері.

Шосте. Національний банк також може допомогти

У випадку, якщо вважаєте, що МФО порушує ваші права, ви може звернутися до Національного банку.



Щоправда, спочатку ліпше звернутися з офіційним письмовим зверненням безпосередньо до МФО (див. п.1) та отримати офіційну відповідь. Деякі ситуації можливо вирішити на цьому рівні. Проте якщо організація не реагує скаргу до НБУ можна направити на електронну пошту nbu@bank.gov.ua або за телефоном 0 800 505 240.



Найближчим часом на офіційному веб-сайті НБУ з’явиться онлайн-форма подачі таких звернень.

Сьоме. Пам'ятайте, що суд нікому не вигідний

Перехід в судову площину вирішення проблеми не вигідний ні МФО, ні позичальнику (через високу вартість послуг юриста і відсутність гарантії позитивного рішення). Саме тому організації намагаються "переконати" людину, що їй краще заплатити борг по кредиту, ніж оспорювати цей припис в суді.