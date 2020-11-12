Выйти из крипты с "плюсом". Что заработала ЭП, потратив 17 000 гривень на виртуальную валюту в 2018 году

Два роки тому весь світ спостерігав за тим, як розбиваються надії на легкий заробіток. Тоді в 2018 році, з пікових значень 2017 року, курс криптовалюти Bitcoin обвалився більш ніж в п'ять разів.

Для когось це обернулось втратою заощаджень, для когось – крахом бізнесу, побудованого на криптовалюті.

Під час обвалу редакція ЕП для експеримент у придбала криптовалюту – Bitcoin, Litecoin та Ethereum. Витрати сумарно становили 17 тис. грн.

Майже два роки експериментальний портфель з криптовалют коштував менше ніж в нього було інвестовано. Проте з початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж вдвічі і редакція ЕП скористалася моментом, щоб продати криптовалюту.

Чи складно було вивести прибуток, з якими складнощами можна стикнутись при виведенні, якими є втрати на комісійних зборах та чи було вигідно ЕП купувати криптовалюту?

Чому зросла вартість Bitcoin

З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази – з 7,3 тисяч до 15,6 тисяч доларів. Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені. З вересня до листопада він виріс на 55% і сьогодні коливається в межах 15,3-15,6 тис. доларів за одну віртуальну монету.

В грудні 2017 року один Bitcoin купували за 19,9 тис. доларів. Це був історичний максимум.

Про те, що курс Bitcoin може почати суттєво зростати криптовалютні аналітики почали говорити ще навесні. 11 травня в мережі Blockchain відбувся третій за всю історію так званий халвінг Bitcoin (від англ. halving – вполовинення). Це зменшення удвічі винагороди майнерам за додачу ними нового блоку в Blockchain.

На практиці зменшення винагороди означає зменшення в два рази темпів видобутку криптовалюти. Сьогодні видобуто 18,5 млн Bitcoin з 21 млн можливих. Тобто, чим повільніше видобувають нові віртуальні монети, тим більшу цінність здобувають вже існуючі в обігу.

На підвищення вартості Bitcoin також вплинули прогнози щодо політичної та економічної нестабільності в 2020-2021 роках на фоні пандемії коронавірусу. Це і від'ємні ставки дохідності за борговими інструментами багатьох розвинених країн світу, зростання світового боргу, уповільнення виробництва та інші.

На додачу до цього одна з найбільших платіжних систем у світі – Paypal – офіційно повідомила своїх інвесторів, що надасть користувачам можливість купувати та продавати Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash та Litecoin, а також дозволить зберігати їх на вбудованому гаманці. Система не планує брати комісію за купівлю чи продаж криптовалют, а їх зберігання буде безкоштовним до 31 грудня 2020 року.

Крім того, у 2021 році в додатку PayPal з'явиться можливість розплачуватися криптовалютою в 26 мільйонах торгових точках. Магазини будуть приймати віртуальну валюту не напряму, а після конвертації в долари. Це стало можливим завдяки отриманню системою спеціальної ліцензії від Управління фінансовими послугами штату Нью-Йорк.

Як ЕП купувала "крипту" два роки тому

На початку 2018 року, після стрімкого зростання в попередній рік, тема криптовалют була однією з найбільш обговорюваних. В тому числі до неї була прикута увага світових ЗМІ.

Після тривалої негативної динаміки перших "відкатів" ЕП також наважилась інвестувати у "крипту". Суто для експерименту, щоб продемонструвати, чи складно її купувати та чи ризиковано нею торгувати, і розповісти про цей досвід.

Редакція виділила на експеримент 17 тис грн. На 13,9 тис. грн було придбано Bitcoin, на 1,5 тис. грн – Litecoin, і на 2,6 тис грн – Ethereum. ЕП придбала 0,0453 Bitcoin за курсом приблизно 11,5 тис. доларів. При курсі долара 27,1 грн витрати становили приблизно 512 доларів. З моменту купівлі редакція провела кілька операцій купівлі/продажу криптовалюти і через супутні комісійні платежі кількість криптовалюти зменшилась до 0,0416.

Bitcoin купувався трьома різними способами, щоб оцінити зручність і переваги кожного – через онлайн обмінний пункт, криптомат і чат-бот. Це досвід ЕП уже раніше описала в окремій статті.

Після купівлі курс криптовалют почав знижуватись і ЕП вирішила почекати наступного зростання.

На початку листопада 2020 року курс Bitcoin зріс до 15,5 тис. доларів, а отже вартість редакційних 0,0416 зросла з 512 до 635 доларів. Новий курс дозволяв ЕП "вийти" в гривню з незначним плюсом.

Обмін проходив добре до певного моменту...

Купувати і продавати криптовалюту можна за допомогою онлайн обмінних пунктів і за допомогою чат-ботів в месенджері Telegram (наприклад, BTC banker, BitcoinPriceAnalyticsBot, RocketCoin, SimpleCryptoBrokerBot, TracktxBot, – ЕП).

Перевага онлайн обмінних пунктів – в більш вигідних курсах обміну, а також широкому спектрі обмінних пар. Тобто, в одному обміннику можна обміняти Bitcoin на іншу криптовалюту, або на реальні гроші з виплатою на банківський рахунок, будь-яку картку Visa чи Mastercard, електронний гаманець Qiwi або Perfect Money.

Головний недолік онлайн обмінних пунктів в тому, що всі операції відбуваються виключно на довірі. Тобто клієнт повністю довіряє свої гроші і криптовалюту анонімним керівникам віртуальних обмінних пунктів.

Натомість чат-боти беруть більш високу комісію за кожну операцію обміну, але в той же час виступають гарантом безпеки угоди – обмін відбувається лише після того, як чат-бот отримує гроші від покупця і криптовалюту від продавця.

Зберігати Bitcoin і взагалі криптовалюту можна або на гаманці, який можна завантажити з офіційного сайту розробника віртуальної валюти, або на гаманці сторонніх розробників.

Проблема гаманця розробників Bitcoin полягає в тому, що його розмір – понад 250 Гб, які потрібно скачувати не один тиждень. З іншого боку, до гаманців сторонніх розробників має бути довіра: чи не зникнуть розробники разом зі всією криптовалютою.

Два роки тому ЕП відмовилась від скачування Bitcoin-гаманця через занадто великий обсяг і надто довгий процес завантаження. Придбану криптовалюту редакція зберігала на сервісі blockchain.com.

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Для продажу всіх наявних Bitcoin був обраний обмінник netex24.net. Саме через нього два роки тому купувались Bitcoin і Ethereum. Далі була обрана пара Bitcoin/Приват24, введена на обмін всі наявні Bitcoin, номер картки Приватбанку, номер телефону, адреса електронної пошти.

Однак під час спроби зробити переказ Bitcoin на рахунок обмінника виявилось, що користувачу потрібно сплатити комісію. Якщо знімати всю наявну криптовалюту, то комісію не буде з чого списувати і транзакція не відбудеться.

Доводиться відміняти заявку і створювати нову. В ній вже вказана сума з урахуванням комісії за переказ. Лише після цього відбувається переказ Bitcoin в еквіваленті 633 доларів.

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Залишається чекати на переказ коштів на картку Приватбанку. Операція обміну відбувається з анонімним контрагентом.

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Заявка на обмін відмінена, нема ні гривень ні Bitcoin

На обробку обміну netex24.net відводить до 30 хвилин. В даному випадку через 30 хвилин заявка на обмін була скасована. На картку Приватбанку гроші не прийшли, але при цьому Bitcoin на гаманець також не повернулися. Сервіс повідомив, що обмін відмінений і пропонує звернутися до служби підтримки.

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Передчуття недобрі. Не залишається нічого іншого, ніж зареєструватися в центрі підтримки обмінника, щоб створити повідомлення про те, що гроші з обміну не прийшли, а сам обмін скасований.

Відповідь приходить за кілька хвилин. Статус "відмінено" змінюється на "обробка".

Через три хвилини 17 673 грн зараховуються на картку Приватбанку. При цьому останній утримує 88 грн комісії за зарахування грошей. Чистими на карту надійшло 17 585 грн.

Отже, через скасування першої операції вся процедура обміну зайняла 47 хвилин. Затримка виникла через те, що в першій заявці на обмін не була врахована комісія Bitcoin-гаманця за переказ криптовалюти. Для порівняння: в 2018 році процедура обміну тривала 8-15 хвилин.

Що заробила ЕП на купівлі-продажу криптовалюти: підсумки кампанії

В 2018 році редакція ЕП витратила на купівлю криптовалюти 17 тис. грн. Сьогодні ж після продажу Bitcoin редакція отримала 17 585 грн.

При цьому залишилось ще 0,2277 Litecoin і 0,1031 Ethereum на загальну суму 1,5 тис. грн. Два роки тому на купівлю цього обсягу Litecoin і Ethereum ЕП витратила 4,1 тис. грн. Тобто через значне просідання курсу другорядних криптовалют редакція втратила 2,6 тис. грн.

Отриманий досвід свідчить про те, що неспеціалістам в сфері криптовалют варто купувати виключно "якірну" криптовалюту – Bitcoin. Ризик втратити гроші на курсі форків Bitcoin значно вищий, а тому для роботи з ними треба глибоко занурюватися в нюанси курсоутворення.

Можливо ЕП поспішила з продажем біткоінів і, враховуючи зростаючий тренд курсу криптовалюти, потрібно було ще зачекати.

Приймаючи рішення про продаж, редакція перш за все прагнула зафіксувати хоч і невеликий, але прибуток на фоні значних втрат на курсі Litecoin і Ethereum. Крім того, за короткий проміжок часу курс Bitcoin наблизився до історичного максимуму і ризик зворотної динаміки оцінювався як високий.

Що ще можна було б зробити з цими грошима? Для порівняння: якби редакція на початку 2018 року поклали на депозит 17 тис. грн в українському банку під 12% річних, то за цей час чистий прибуток становив би приблизно 5 тис. грн.

Утім тут треба також зважати на те, що: по-перше, редакція обрала не найкращий час для купівлі криптовалюти і могла це зробити пізніше, коли той же самий Bitcoin значно просів; по-друге, в цей час відносно стабільною була гривня.

Що буде з курсом Bitcoin далі?

Минулого тижня аналітик і трейдер Михаель ван де Поппе спрогнозував, що Bitcoin подолає історичний максимум вартості в 20 тис доларів в першому кварталі 2021 року. Експерт попередив, що в найближчий час це не відбудеться, оскільки криптовалюта буде схильна до корекції.

У свою чергу відомий інвестор Білл Міллер заявив CNBC, що Bitcoin стає сильнішим з кожним днем. За його словами криптовалюта була найкращим класом активів за останній рік.

"Історія Bitcoin дуже проста - це попит і пропозиція, – каже Міллер. – Пропозиція Bitcoin зростає приблизно на 2,5% на рік, а попит зростає швидше, ніж пропозиція, оскільки у Bitcoin фіксована кількість.

Я думаю, що ризики зниження курсу Bitcoin набагато нижчі, ніж будь-коли раніше", – підсумовує Міллер.

Група аналітиків з групи глобальних ринкових стратегій американського фінансового холдингу J.P. Morgan прогнозують "подвоєння або потроєння" ціни на криптовалюту, якщо поточні тенденції збережуться.

Прогноз, який був опублікований у дослідницькій записці став неочікуваним, враховуючи колишній скептицизм банку щодо Bitcoin. Генеральний директор банку Джеймі Дімон в 2017 році назвав Bitcoin "шахрайством" і заявив, що звільнить будь-кого, хто торгує ним.

Між тим, курси найбільш відомих форків Bitcoin – Ethereum і Litecoin зростають набагато повільніше, ніж курс Bitcoin. Сьогодні курси Ethereum і Litecoin в рази нижчі, ніж два роки тому і поки що відсутні вагомі підстави для їх суттєвого зростання в найближчий час.