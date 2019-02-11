Почему цены на бензин не падают

В последние месяцы цены на нефтепродукты в Украине неуклонно идут вниз, однако потенциал для снижения не является исчерпывающим. Как повлияют на стоимость бензина и дизеля выборы.(укр)

З кінця жовтня 2018 року для українського ринку нафтопродуктів характерний тренд зниження цін. Преміальні марки бензину за три місяці втратили від 3,5 грн за літр до 4,5 грн за літр. Приблизно таку ж динаміку демонструє і дизельне пальне.

Профільні експерти стверджують, що ринок зберіг потенціал для подальшого зниження цін, яке, за різними оцінками, може становити 2-3 грн за літр. Утім, відбудеться воно чи ні — залежить не тільки від власників АЗС.

Як відомо, на вартість пального впливають ціни на нафту, курс гривні та податки. Проте у рік виборів починає діяти ще один фактор: збір "данини". Трейдерів починають "трусити" різні контролери, що зменшує шанси на зниження цін.

За словами учасників ринку, така поведінка стала традицією і мало хто вірить, що зараз ситуація зміниться. Що ж буде з цінами на пальне та чого чекати водіям після президентських виборів?

Що відбувається з цінами

Якщо на початку грудня 2018 року літр бензину А-95 в середньому коштував 31,5 грн за літр, то в лютому 2019 року ціна опустилася до 28,5 грн за літр. Найбільш суттєве зниження відбулося у грудні, з січня ціни були більш-менш стабільними.

Така ж ситуація в роздробі була на ринку дизельного пального. У грудні літр ДП в середньому коштував 31,3 грн, у лютому — 28,4 грн. Січень теж був спокійним.

Динаміка цін на ринку автомобільного газу (LPG) протягом цього періоду була іншою. У грудні літр зрідженого газу коштував 15,8 грн, зараз — в середньому 10,8 грн. Окремі мережі знижували ціну навіть до 9,3 грн за літр.

Таким чином, за два місяці ціни на автомобільний газ впали на 5 грн за літр, а бензин та дизель подешевшали в середньому на 3 грн за літр.

Темі зрідженого газу ЕП вирішила присвятити окремий текст, який вийде незабаром. В ньому ми пояснимо, чому ціни на автогаз суттєво відрізняються від іншого пального та як довго це триватиме.

Найбільше вплинула на зниження цін на бензин та дизель ситуація на світовому ринку нафти.

Так, на початку жовтня 2018 року ціна бареля американської сировини марки Brent була на піку своєї річної вартості і сягала 86 дол. Після цього почалося стрімке падіння і вже 25 грудня нафта досягла дна — 50 дол за бар.

Однак в грудні члени ОПЕК та інші країни домовилися скоротити видобуток нафти, після чого ціни повернулися до позначки 61-62 дол за бар.

Інший важливий фактор, який впливає на ціни на ринку, — курс гривні. Як відомо, більшість трейдерів купують пальне за долари, а продають за гривні, тому падіння курсу національної валюти може призвести до збитків для власників мереж АЗС.

З квітня по грудень 2018 року курс перебував у межах 27,7-28,1 грн за дол, лише в середині грудня гривня ненадовго зміцнювалася до 27,4. Однак з 7 січня українська валюта почала стрімко зміцнюватися і закріпилася на рівні 26,9 грн за дол.

Оскільки кожна гривня в курсі означає плюс або мінус 80-90 копійок в ціні літра бензину, найближчим часом можна очікувати, що пальне продовжить дешевшати.

"Курс впав. Чекаємо. Період між зміною курсу і зміною цін становить 11-13 днів. При цьому на зниження курсу трейдери реагують швидше, ніж на підвищення", — розповідає директор науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев. Він заспокоює, що така ситуація — не тільки в Україні, а й у державах Євросоюзу.

Потенціал є, але...

Навіть якщо пальне найближчим часом втратить у ціні ще близько гривні завдяки її зміцненню до долара, виникає питання, чи достатнього цього. Опитані ЕП експерти впевнені, що потенціал для зниження цін суттєвий, проте є кілька важливих нюансів.

"Ціни на бензин та дизель повинні були знизитися ще до Нового року, коли нафта пішла вниз. Бензин повинен коштувати менше, як мінімум, на три гривні", — заявив аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

На його думку, споживачі не до кінця відчули падіння цін на нафту, бо трейдери намагалися компенсувати не дуже вдалий щодо маржинальності 2018 рік. "Продавці не отримали очікуваного заробітку і вирівнюють свою економіку. Тим не менш, ніщо не заважало власникам АЗС знизити ціни мінімум на 2-3 грн", — додав Сіренко.

"Я не вважаю ціни абсолютно ринковими. Так, трейдери могли б знизити ціни більш суттєво. У нас, на жаль, останнім часом створювався ринок, який повністю відповідає загальноекономічній і загальнополітичній ситуації, коли низка факторів порушує ці ринкові відносини", — погоджується Рябцев.

Є ще одна причина, через яку вартість пального залишається завищеною: трейдери перестали конкурувати ціною, вони конкурують програмами лояльності. Така тенденція спостерігається в останні кілька років у великих мережах.

"Для лояльних покупців ціни на пальне набагато нижчі, ніж для інших споживачів. Це може бути 2-3 грн за літр, іноді — ще більше. На вивісці ціна не змінюється, а знижки лояльним клієнтам зростають", — пояснює Рябцев.

Останнім часом купони на знижку на будь-яке пальне можна безкоштовно отримати на касах супермаркетів, які співпрацюють з мережами. Такі знижки сягають 4 грн за літр. Це також підтверджує, що ціни на пальне можуть бути завищені.

Представник НТЦ "Психея" Сергій Сапегін погоджується, що ціни на бензин трохи відстають від курсової динаміки, але додає, що подорожчання нафти з 55 дол за бар до 62 дол за бар також зіграло свою роль у цьому процесі.

"Є потенціал для зниження ціни через оптимізацію роботи АЗС, оскільки на ринку їх багато і вони дорогі в обслуговуванні. Проте в короткостроковій перспективі цього не станеться, тим більше — в період президентських перегонів", — додав експерт.

Данина виборам

Вибори президента в Україні впливають на все і на ринок нафтопродуктів, як виявляється, теж.

"До виборів з мереж АЗС будуть збирати "данину". Це традиція. "Данина" — неофіційна. Відповідно, якби трейдери й могли знизити ціни, вони цього не зроблять, бо треба заплатити. Я не думаю, що щось зміниться цього року", — розмірковує Рябцев.

"Усі вважають, що трейдери найбагатші і їх можна "потрусити". Податкова, ДСНС, інші контрольні органи приходять і вимагають "данину", — додає експерт.

Це підтверджує і Сапегін. За його словами, перед виборами трейдери будуть боротися за збільшення надходжень задля фінансування передвиборних кампаній.

На його думку, це може уповільнити зниження цін, яке спостерігається останнім часом.

"Судячи з усього, буде два тури виборів, тож політична невизначеність не закінчиться в кінці березня. У квітні закінчиться період низького сезонного попиту і почнеться пожвавлення, у першу чергу — в закупівлі дизельного пального", — каже експерт.

За його словами, з середини лютого підвищиться попит на оптовому ринку, що спричинить зростання цін і в роздробі. "У короткостроковому періоді ціни на бензин і дизельне пальне не зміняться. В подальшому подорожчає дизель, а потім — і бензин, а це потягне за собою зріджений газ", — говорить Сапегін.