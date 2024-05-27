Во Франции разоблачили фирму, помогавшую обходить санкции против России

Французское Министерство экономики и финансов объявило о разоблачении французской фирмы, которая помогала обходить введенные против России санкции.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Минэкономики сообщило, что следственный отдел французской таможни в четверг и пятницу на прошлой неделе провел обыски в компании, зарегистрированной в северном пригороде Парижа Сен-Сан-Дени, которая вероятно специализировалась на экспорте подсанкционных товаров в Россию.

По оценкам правоохранителей, за 2023 год эта фирма подала сотни ложных таможенных деклараций и таким образом скрыла перевозки в Россию товаров на несколько десятков миллионов евро.

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Сами товары при этом могли находиться в какой-то другой стране ЕС, а финального покупателя маскировали благодаря ложному декларированию.

Подозревают, что с помощью этой компании десятки недобросовестных европейских экспортеров смогли продолжать торговлю с Россией и она якобы прямо предлагала такую услугу по обходу санкций "под ключ" в так называемом "даркнете". Французская сторона узнала о проблеме благодаря сигналам от нескольких европейских партнеров.

Напомним, 27 мая ЕС принял новый санкционный режим против России за нарушение прав человека, по которому сразу ввели первые санкции.

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Кроме возможности персональных санкций, санкционный режим предусматривает ограничения на экспорт в Россию оборудования и технологий, которые могут использоваться для репрессий, слежки и прослушивания.

С 19 мая в Евросоюзе вступили в силу новые правила, криминализирующие нарушение санкций.

Европейская правда