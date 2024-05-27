Безопасность, комфорт и комьюнити – ТОП-3 запроса покупателей жилья в условиях войны

За два года войны потребности и запросы украинцев относительно жилья существенно изменились.

Если раньше покупатели в первую очередь обращали внимание на локацию и престижность района, то сейчас на первый план выходят безопасность, комфорт и возможность быть частью дружественного сообщества. Об этом рассказал СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

"Война – это в первую очередь о вопросах безопасности. Если в пандемию мы все предпочитали социально дистанцироваться друг от друга, то сейчас людей действительно интересует, кто живет с тобой на лестничной клетке, какие ценности у твоих соседей, формируется устойчивый запрос на сообщество внутри комплекса", - отмечает Мехтиев.

По его словам, современные покупатели также уделяют большое внимание комфорту и эргономике планировочных решений. Опыт пребывания на карантине и в укрытиях показал, насколько важно иметь функциональное и удобное пространство.

"Сначала пандемия коронавируса показала важность эргономики планировочных решений, когда в квартире грамотно разделено пространство на приватное и общее, есть разные функциональные зоны и так далее, впоследствии это ощущение усилило полномасштабное вторжение", – объясняет СЕО компании ENSO.

Мехтиев убежден, что в условиях войны выигрывает тот жилищный продукт, который своим наполнением, концепцией и решениями формирует круг единомышленников, объединяет людей с общими ценностями.

"Многоквартирные дома – это о сосуществовании, умении взаимодействовать и договариваться. Успех жилого комплекса зависит от его способности создавать сообщество жителей, которые разделяют одинаковые взгляды и принципы", - резюмирует он.

Справка:

ENSO – основанная в 2017 году украинская девелоперская компания, в основе деятельности которой стоит разработка, строительство и управление проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

С первого дня работы компания реализует самые смелые архитектурные решения, используя передовые технологии и лучшие отечественные и зарубежные строительные материалы. Компания возводит жилые комплексы общей площадью около 400 тыс. кв.м: Diadans, Первая коллекция Poetica, Вторая коллекция Poetica и Fjord.

Компания ENSO первой в Украине сертифицировала жилой комплекс по международным экологическим стандартам. В 2020 году Diadans прошел сертификацию BREEAM International New Construction, которая включает оценку энергоэффективности, влияния здания на окружающую среду, безопасности для жителей и посетителей, использования экологических материалов для строительства, удобства транспортной инфраструктуры и др.

Миссия компании – менять рыночные шаблоны, формировать новые стандарты качества и подходы в архитектуре, которые призваны не только дарить комфорт, уют и безопасность владельцам и инвесторам, но и значительно улучшить вид города.

press@enso.ua