Цены на нефть снизились из-за падения спроса в США и роста добычи в Китае

Цены на нефть 17 июня упали на азиатских торгах из-за снижения потребительского спроса в США и роста майской добычи в Китае, который является крупнейшим мировым импортером нефти.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,29 долл до 82,33 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле также снизились на 0,29 долл до 78,16 долл за баррель.

Более активный августовский контракт на нефть WTI также снизился на 0,4% до 77,76 долл за баррель.

Реклама:

Снижение цен произошло после того, как опрос показал, что потребительские настроения в США упали до семимесячного минимума в июне, когда домохозяйства были обеспокоены своими личными финансами и инфляцией.

Однако, оба эталонных контракта все же выросли почти на 4% на прошлой неделе, что является самым высоким недельным ростом в процентном выражении с апреля.

Кроме того, внутренняя добыча нефти в Китае в мае выросла на 0,6% в годовом исчислении до 18,15 млн тонн, согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики.

Реклама:

С начала года добыча составила 89,1 млн тонн, что на 1,8% больше, чем годом ранее. В мае национальная добыча нефти упала на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 60,52 млн. тонн, а с начала года составила 301,77 млн. тонн, что на 0,3% больше, чем год назад.

Напомним:

Цены на нефть снизились 14 июня, поскольку рынки оценивали влияние сохранения процентных ставок в США на более высоком уровне дольше, чем ожидалось, но нефть завершила свою лучшую неделю за последние два месяца после уверенных прогнозов относительно спроса на нефть и топливо.