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Разлив нефти возле Сингапура распространился на побережье острова и угрожает морскому заповеднику

Воскресенье, 16 июня 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз
Разлив нефти на берегу Сингапура
Разлив нефти на берегу Сингапура
Getty Images

Сингапур усиливает работы по ликвидации нефтяного пятна, которое распространилось вдоль побережья после аварии двух судов.

Об этом сообщает Reuters.

Нефть попала в воды Сингапура после того, как в пятницу днем в южном порту Пасир-Панджанг земснаряд под флагом Нидерландов столкнулся со стационарным бункеровозом под флагом Сингапура.

Власти Сингапура заявили, что судно больше не вытекает нефтью, но в субботу вечером добавили, что "из-за приливного течения очищенная нефть осела вдоль береговой линии, включая Сентозу, природный заповедник Лабрадор, Южные острова, Южный пирс Марины и парк Восточного побережья".

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Как сообщают, нефтяной блеск также был замечен в водах, окружающих Морской парк Сестринских островов, морскую природоохранную территорию площадью 400 000 квадратных метров.

Сингапур является мировым центром судоходства и бункеровки топлива. Влияние разлива нефти на окружающую среду остается неясным, но местная газета The Straits Times сообщила, что рыбаки были предупреждены о резком увеличении количества погибшей рыбы в течение следующих нескольких дней.

Эндрю Диксон, который руководит экологически чистым курортом менее чем в часе езды от Сингапура, сказал, что нефтяные разливы такого масштаба случаются редко, и власти должны ввести жесткие наказания "за подобные вещи, чтобы этого не произошло".

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Экономвчна правда

Сингапур нефть
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