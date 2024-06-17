Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

В Украине за год спрос на электромобили вырос на 68%

Понедельник, 17 июня 2024, 09:23 - Виктор Волокита

В мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно сообщению, относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16%, против 23% в прошлом году.

Реклама:

"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4025 шт. (новых - 647 шт., подержанных - 3378 шт.)", - говорится в сообщении.

Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

Реклама:

1️⃣ VOLKSWAGEN ID.4 - 110 ед;

2️⃣ HONDA M-NV - 72 ед;

3️⃣ NISSAN Ariya - 58 ед;

4️⃣ BYD Song Plus - 45 ед;

5️⃣ ZEEKR 001 - 32 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1️⃣ NISSAN Leaf - 492 ед;

2️⃣ TESLA Model 3 - 404 ед;

3️⃣ TESLA Model Y - 335 ед;

4️⃣ VOLKSWAGEN е-Golf - 212 ед;

5️⃣ HYUNDAI Kona - 210 ед.

Напомним:

В течение мая украинцы приобрели 931 легковое авто, ввезенное из Китая. Это на 8% больше по сравнению с маем прошлого года.

Экономическая правда

авто Украина
Реклама:
Материалы по теме
В Киеве на мосту через Десенку несколько дней каждую ночь будут ограничивать движение транспорта 14 июня 2024, 16:33
Украинцы покупают все больше китайских авто: какие модели самые популярные 14 июня 2024, 09:15
Китай призывает ЕС изменить "ложное направление" тарифов на электромобили 13 июня 2024, 10:08
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте