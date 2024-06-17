В Украине за год спрос на электромобили вырос на 68%
В мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Согласно сообщению, относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16%, против 23% в прошлом году.
"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4025 шт. (новых - 647 шт., подержанных - 3378 шт.)", - говорится в сообщении.
Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
1️⃣ VOLKSWAGEN ID.4 - 110 ед;
2️⃣ HONDA M-NV - 72 ед;
3️⃣ NISSAN Ariya - 58 ед;
4️⃣ BYD Song Plus - 45 ед;
5️⃣ ZEEKR 001 - 32 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
1️⃣ NISSAN Leaf - 492 ед;
2️⃣ TESLA Model 3 - 404 ед;
3️⃣ TESLA Model Y - 335 ед;
4️⃣ VOLKSWAGEN е-Golf - 212 ед;
5️⃣ HYUNDAI Kona - 210 ед.
Напомним:
В течение мая украинцы приобрели 931 легковое авто, ввезенное из Китая. Это на 8% больше по сравнению с маем прошлого года.
Экономическая правда