Глава НБУ об ограничении переводов между физлицами: возможны индивидуальные лимиты

Ограничение переводов с карты на карту до 30 транзакций в месяц не повлияют на 99% граждан. В случае с волонтерами могут быть определены индивидуальные лимиты.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

По его словам, в финучреждении не видят негативного эффекта для волонтеров. В рамках взаимодействия с клиентом и руководствуясь риско-ориентированным подходом могут быть определены индивидуальные лимиты.

"Ограничения никоим образом не повлияют на деятельность волонтеров! Ведь количество возможных входящих операций на карту не меняется, а волонтеры и в дальнейшем могут проводить сборы. Ограничения будут действовать только на "исходящие" платежи", - заявил он.

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Для обсуждения возможных проблем, НБУ планируем в ближайшее время организовать встречу представителей финучреждения, банков-эмитентов с волонтерами, чтобы обсудить все вопросы и там где будет необходимость - "откалибровать решение".

К тому же операции по реквизитам IBAN будут доступны без каких-либо ограничений.

Изменения, которые внесли на обсуждение, в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для незаконных финансовых операций - обслуживание наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и различных теневых схем.

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В итоге, по его словам, ограничения в 30 операций в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков. А ограничение по сумме в 100 тысяч гривен не повлияет на 95% клиентов;

Напомним:

Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.

Окончательно масштабы проблемы использования "дропов" оценить пока сложно из-за имитации обычного поведения физического лица, в то же время, в дальнейшем они будут сталкиваться с ограничением доступа к банковским услугам.

Экономическая правда.