Глава НБУ про обмеження переказів між фізособами: можливі індивідуальні ліміти

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Обмеження переказів з картки на картку до 30 транзакцій на місяць не вплинуть на 99% громадян. У випадку з волонтерами можуть бути визначені індивідуальні ліміти.

Про це повідомив глава Нацбанку України Андрій Пишний.

За його словами, у фінустанові не бачать негативного ефекту для волонтерів. В рамках взаємодії з клієнтом та керуючись ризикоорієнтованим підходом можуть бути визначені індивідуальні ліміти.

"Обмеження жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів! Адже кількість можливих вхідних операцій на картку не змінюється, а волонтери й надалі можуть проводити збори. Обмеження діятимуть лише на "вихідні" платежі", - заявив він.

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Для обговорення можливих проблем, НБУ плануємо найближчим часом організувати зустріч представників фінустанови, банків-емітентів з волонтерами, щоб обговорити усі питання і там де буде потреба - "відкалібрувати рішення".

До того ж операції за реквізитами IBAN будуть доступні без будь-яких обмежень.

Зміни, які внесли на обговорення, першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу та різних тіньових схем.

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У підсумку, за його словами, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків. А обмеження за сумою в 100 тисяч гривень не вплине на 95% клієнтів;

Нагадаємо:

Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами.

Остаточно масштаби проблеми використання "дропів" оцінити наразі складно через імітацію звичайної поведінки фізичної особи, водночас, надалі вони будуть стикатися з обмеженням доступу до банківських послуг.

Економічна правда.