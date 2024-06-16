Саудовской министр посетит Чили с целью наладить поставки лития для производства электромобилей

Правительство Чили заявило, что министр минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар Алхораеф посетит страну в июле и планирует встретиться со своим коллегой в Сантьяго. Основной темой разговора будет литий.

Об этом сообщает Reuters.

По сообщению, министр горнодобывающей промышленности Саудовской Аравии заявил агентству Reuters в марте, что королевство заинтересовано в поставках лития, поскольку намерено войти в сектор электромобилей.

Источник Reuters в правительстве сообщил о визите, отметив, что оба чиновника обсудят потенциальные инвестиции в литий.

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Чили является вторым крупнейшим в мире производителем лития, ключевого материала для изготовления аккумуляторов, которые питают электромобили.

Напомним:

Предложение Саудовской Аравии о продаже части Aramco, которая принесет до 12 миллиардов долларов, является одной из крупнейших сделок по продаже акций в мире с тех пор, как королевство провело листинг нефтяного гиганта пять лет назад.

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Экономическая правда