Саудовской министр посетит Чили с целью наладить поставки лития для производства электромобилей
Правительство Чили заявило, что министр минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар Алхораеф посетит страну в июле и планирует встретиться со своим коллегой в Сантьяго. Основной темой разговора будет литий.
Об этом сообщает Reuters.
По сообщению, министр горнодобывающей промышленности Саудовской Аравии заявил агентству Reuters в марте, что королевство заинтересовано в поставках лития, поскольку намерено войти в сектор электромобилей.
Источник Reuters в правительстве сообщил о визите, отметив, что оба чиновника обсудят потенциальные инвестиции в литий.
Чили является вторым крупнейшим в мире производителем лития, ключевого материала для изготовления аккумуляторов, которые питают электромобили.
Напомним:
Предложение Саудовской Аравии о продаже части Aramco, которая принесет до 12 миллиардов долларов, является одной из крупнейших сделок по продаже акций в мире с тех пор, как королевство провело листинг нефтяного гиганта пять лет назад.
Экономическая правда