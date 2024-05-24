Пышный отреагировал на критику Гонтаревой: лондонский котел плавит не хуже, чем закарпатский

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Действующий глава Нацбанка Андрей Пышный ответил на заявления экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая раскритиковала монетарную и валютную политику Нацбанка во время войны.

Об этом Пышный заявил в эфире Радио NV.

"Я абсолютно не воспринимаю ту критику, которая была озвучена, и считаю ее неприемлемой для оценки работы Национального банка", - заявил действующий глава НБУ.

"Бывшая глава НБУ не может не помнить, как в Национальном банке принимаются решения: коллегиальность, обсуждение, дискуссия, тщательный анализ всех параметров. Поиск оптимального баланса, риска. Это то, что лежит в основе качества, которое генерирует Национальный банк...

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Такое впечатление, что лондонский котел плющит и плавит не хуже, чем закарпатский", - добавил Пышный.

Он также заявил, что, согласно Конституции и ЗУ о НБУ, задачами Нацбанка является обеспечение стабильности гривны, ценовой и финансовой стабильности и поддержка экономического развития.

"Конституция Украины четко определила, что главная функция Нацбанка - это обеспечить стабильность национальной валюты. Закон определил, что наш первый мандат - это обеспечение ценовой, финансовой и курсовой стабильности. При условии выполнения предыдущих двух осуществляется поддержка экономического развития. Эта триада важна для понимания того, в рамках какой концепции должны происходить процессы".

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Придя в Нацбанк в 2022 году, я увидел 4 обменных курса: официальный, карточный, межбанковский и наличный. И разница между официальным и наличным составляла более 20%. Я увидел абсолютно нефункциональные трансмиссионные каналы. Это означает, что любое монетарное решение, которое принимает Национальный банк, не достигает соответствующей цели. Валютный канал не функционирует, процентный канал не функционирует, внутренний долговой рынок лежит. Нет ничего", - добавил Пышный.

Глава НБУ также заявил, что такие заявления Гонтаревой наносят ущерб Украине.

"Когда нам аплодирует Всемирный банк, МВФ на ежегодном собрании говорит об умелой политике украинской власти, выдающихся мероприятиях - мне странно осознавать тот факт, что у кого-то из экс-руководства НБУ могут быть честные намерения на самом деле относительно этой критики.

Не может бывший глава НБУ не осознавать, какой вред наносит эта безосновательная тенденциозная и опасная критика", - резюмировал Пышный.

Напомним:

Из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн, заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Экономическая правда