В Нацбанке фиксируют усиление нехватки квалифицированных кадров в финансовом секторе

Национальный банк Украины фиксирует усиление нехватки квалифицированных кадров в банках и небанковских финансовых учреждениях.

Об этом в НБУ сообщили в ответ на запрос ЭП.

"Банковский сектор бесперебойно работает с начала полномасштабной войны, небанковский финансовый сектор – демонстрирует устойчивые признаки восстановления. В то же время, с начала 2023 года наблюдается ощутимый рост такого риска как нехватка квалифицированных кадров. В частности, рост этого риска указывают руководители банков и небанковских финансовых учреждений во время опроса НБУ о системных рисках", – сообщили в НБУ.

Одним из факторов, влияющих на нехватку кадров в банках в НБУ, называют процесс мобилизации. В то же время регулятор отказался называть точные данные по количеству мобилизованных работников банков и небанковских финансовых учреждений "учитывая потенциальные риски использования этой информации разведывательными службами противника в рамках выполнения задач по оценке боевого потенциала и мобилизационного ресурса Украины".

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Относительно влияния мобилизации на динамику развития экономики Украины, в Нацбанке отметили, что в настоящее время она не единственная причина дефицита людей на рынке труда – на него приходится лишь 10 процентных пунктов сокращения численности рабочей силы.

"Так, по оценкам НБУ, рабочая сила в возрасте 15–70 лет в 2023 году сократилась более чем на четверть по сравнению с 2021 годом прежде всего из-за последствий полномасштабной войны России против Украины. Почти половина этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов. Значительную роль играли и демографические потери и оккупация, а также переход к экономически неактивному населению (вклад этих факторов, по оценкам НБУ, составлял около 40 п. п.)", – объясняют в НБУ.

В то же время, по данным опросов Нацбанка, 44% предприятий называли мобилизацию весомой причиной сокращения рабочей силы, 24% называли такой причиной миграцию населения.

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"Нехватка персонала неравномерно распределена по видам экономической деятельности. В 2023 году чаще ощущали нехватку кадров предприятия строительства, транспорта и добывающей промышленности. Согласно опросам, предприятия этих видов деятельности чаще связывали нехватку работников с мобилизацией и выше оценивали его негативный на свою деятельность", – отмечают в Национальном банке.

Там добавляют, что наблюдается усиление диспропорций на рынке труда, то есть несоответствие между потребностями работодателей и навыками соискателей работы. При этом эти изменения, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для экономики.

"Для решения структурных проблем необходимы общие меры как бизнеса, так и государства. В частности, по развитию мер по интеграции ветеранов и лиц с инвалидностью в рынок труда, расширение безбарьерного доступа и адаптации на рабочем месте, обеспечение возможностей дистанционной работы и переобучение и т.д.", – отметили в НБУ.

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Напомним:

Дефицит кадров на рынке труда в апреле обострился, работодатели разместили рекордное с начала полномасштабного вторжения количество вакансий. Впрочем, средняя зарплата остается неизменной три месяца подряд - 20 тысяч гривен.