Швеция планирует $7 млрд военной поддержки для Украины в 2024-2026 годах

Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией "Шведские демократы" программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд крон (7,01 млрд долларов) в течение трех лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении правительства Швеции.

75 млрд крон будут равномерно распределены в течение трех лет.

"С целью усиления шведской поддержки Украины правительство и "Шведские демократы" соглашаются ввести рамочную программу военной поддержки Украины на 2024-2026 годы. Швеция увеличит поддержку, и рамка составляет 75 млрд шведских крон на военную поддержку на 2024-2026 годы, по 25 млрд шведских крон в год", – говорится в сообщении шведского правительства.

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С этим предложением общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 млрд шведских крон. Военная помощь Украине может, например, предоставляться в форме бесплатной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки на закупку оборонного оборудования.

В правительстве отметили при этом, что эта программа может обременить государственные финансы на несколько лет и даже после 2026 года.

"После вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в Европе является самой серьезной со времен Второй мировой войны. Это означает, что перевооружение внутри страны должно продолжаться одновременно с поддержкой Украины.

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Поэтому стороны сотрудничества также соглашаются, что поддержка Украины осуществляется таким образом, чтобы не подорвать развитие оборонного потенциала Швеции и не повредить другим необходимым реформам", – сообщили в правительстве Швеции.

Напомним, министр обороны Швеции Пол Йонсон оценил, что после присоединения его страны к НАТО ей понадобится до двух лет, чтобы достичь желаемой мощности для предоставления Украине большего количества боеприпасов и усиления собственных вооруженных сил.

Тем временем главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден считает, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет получить контроль над шведским островом Готландом.

Европейская правда