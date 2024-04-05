Газопровід Balticconnector, який торік зазнав пошкодження, поновить роботу 22 квітня

Ремонт пошкодженого естонсько-фінського газопроводу Balticconnector завершено, очікується, що газопровід буде введено в експлуатацію 22 квітня.

Про це повідомляє ERR.

За словами представника Elering, цього тижня трубопровід успішно пройшов гідравлічні випробування. Наразі проводять завершальні роботи, під час яких трубопровід промивають водою, після чого проведуть осушення і проведуть внутрішній геометричний аналіз.

Очікується, що Balticconnector знову буде введено в експлуатацію 22 квітня, повідомив представник Elering.

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Додається, що аварія на газопроводі Balticconnector сталася 8 жовтня 2023 року, коли трубопровід був, імовірно, пошкоджений якорем зареєстрованого в Гонконзі судна Newnew Polar Bear, яке прямувало з Калінінграда до Санкт-Петербурга.

Нагадаємо:

8 жовтня 2023 року оператори Balticconnector зафіксували падіння тиску в морській частині газопроводу. Його перекрили, витік зупинили.

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Національне бюро розслідувань Фінляндії підозрювало у пошкоджені газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією судно під прапором Гонконгу.

Газопровід Balticconnector працює з 2020 р., пролягає між естонським містом Палдиска і фінським Інкоо, його загальна довжина - 151 км, а довжина підводної частини - 77 км. Максимальний обсяг прокачування - 2,6 млрд кубометрів на рік. Доставка газу здійснюється в обох напрямках.