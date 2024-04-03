Доля российского сжиженного газа в поставках в ЕС выросла до 15% – Reuters

Правительства западноевропейских стран стремятся уменьшить свою энергозависимость от России с начала большой войны в Украине, но когда дело доходит до газа, они все чаще заменяют трубопроводные поставки российского газа сжиженным природным газом (СПГ) из РФ.

Об этом пишет Reuters.

Анализ данных, проведенный агентством, показал, что более десятой части российского газа, который ранее поставлялся по трубопроводам в ЕС, было заменено на СПГ, поставляемый в порты ЕС.

Рост частично является результатом скидок, говорят источники издания.

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Частный российский производитель "Новатэк" в прошлом году продавал в ЕС грузы по сниженным ценам, от которых отказались покупатели в других частях мира, тогда как государственный "Газпром" увеличил экспорт из своего нового проекта "Портовая СПГ", компенсировав падение поставок по трубопроводам на запад.

"Испания, где находится крупнейший в ЕС парк импортных терминалов, которая ранее не импортировала российский газ по трубопроводам, стала крупнейшим реэкспортером российского газа, поставляемого морским путем.

Статистика ЕС и расчеты Reuters показывают, что рост объемов СПГ подтолкнул долю российского газа в поставках в ЕС примерно до 15% после того, как трубопроводный импорт от "Газпрома" упал с начала большой войны до 8,7% с 37%", - пишет агентство.

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По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году Россия отправила более 15,6 миллиона тонн СПГ в порты ЕС, что немного больше, чем в 2022 году, и на 37,7% больше по сравнению с 2021 годом.

"Этот рост не нарушает законодательство ЕС. Западноевропейские правительства ввели санкции в отношении нефти после начала войны в Украине в феврале 2022 года, но они не сделали того же самого в отношении природного газа.

Зато Европейская комиссия призвала к добровольному поэтапному отказу от импорта российского топлива до 2027 года", - напоминает издание.

Записи о доставке показывают только предварительные пункты назначения груза, а не его конечное происхождение.

Это означает, что СПГ, который прибывает в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды, лишается российской маркировки, которая может отпугивать покупателей, прежде чем его начнут транспортировать по трубопроводу вглубь страны или перегружать на другие суда.

Так, в конце 2023 года независимые трейдеры продавали российские объемы на испанском рынке со скидкой на 1 евро за мегаватт-час дешевле, чем европейская базовая цена TTF, сообщили Reuters источники.

По подсчетам Reuters, это эквивалентно экономии примерно 920 тыс евро на типичном грузе стоимостью 41 миллион евро по спотовым ценам.

По словам источников, в этом году скидка составляла 30-50 евроцентов.

Данные о продажах являются закрытыми, но спутники для отслеживания судов показали, что четыре швейцарские торговые фирмы - Gunvor, MET, ENET и DXT - купили и продали 1,3 млн т российского СПГ в Испании в прошлом году.

Крупные испанские энергетические компании, в том числе Repsol, Cepsa, Endesa и Iberdrola, заявили, что не покупают российский газ напрямую.

Однако генеральный директор Endesa Хосе Богас не исключил, что он попадает в объемы, купленные у третьих лиц.

Испанская Naturgy, французская TotalEnergies и британская Shell прекратили дополнительные спотовые закупки, но говорят, что они обязаны платить за минимальный объем газа по своим долгосрочным контрактам, независимо от того, берут они его или нет.

Экономическая правда