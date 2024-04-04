HR-стартап JobCannon купил маркетинговую компанию Adsme

Украинско-британский HR-стартап JobCannon объявил о приобретении маркетингового стартапа Adsme, который с помощью ИИ-алгоритмов анализирует и прогнозирует эффективность визуальной и текстовой рекламы на Facebook и Instagram.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

"Технологии Adsme позволяют делать прогнозирование более 20-ти миллионов результатов визуальной и текстовой рекламы в Meta Ads (Facebook, Instagram) в реальном времени и предоставлять рекомендации для полиспшения любых ее элементов.

Объединение инструментов JobCannon и Adsme позволит значительно ускорить и усовершенствовать поисковые ИИ-алгоритмы кандидатов, что увеличит процент метчинга между работодателями и специалистами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после слияния один из основателей проекта - Виктор Левченко - официально перешел в совет директоров JobCannon и занял роль СТО.

Adsme основан в 2022 году Виктором Левченко и Даниилом Орловым. В 2023 году Adsme получили Pre-Seed раунд от Fidelity Family Office и получили поддержку основателя стартап-акселератора YEP! Андрея Заикина.

"Благодаря объединению технологических наработок ИИ, сделанных Adsme и JobCannon, мы сможем изменить привычные алгоритмы на рынке найма и усовершенствовать его бизнес-модель в целом. Главная цель - стать главным ресурсом, который объединит сильнейших кандидатов и лучшие компании", - заявил Левченко.

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В начале 2023 года JobCannon привлек 500 тыс долл инвестиций от Whitehill Capital при содействии Всемирного банка.

"Технологическая синергия JobCannon и Adsme создает мощный фундамент для глобального преобразования рынка найма. Совершенствование составляющей ИИ в JobCannon улучшит эффективность наших продуктов, сделав более точным механизм "метчания" кандидатов.

Также, развитие наших продуктов тесно связано с ростом клиентской базы. Каждая закрытая вакансия - это успех для кандидата, компании и нас. Инструмент отслеживания вакансий значительно поможет привлечь новых, максимально релевантных клиентов с минимальными затратами, подтверждая, что JobCannon - это надежный партнер в сфере найма", - заявил CMO и соучредитель JobCannon Андрей Чередниченко.

Экономическая правда