Украинский стартап Beholder привлек почти миллион долларов инвестиций

Украинский стартап Beholder, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) ищет полезные ископаемые, привлек 940 тыс долл инвестиций от европейского фонда InnoEnergy.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Beholder был основан в 2021-м Андреем Севрюковым, Сергеем Лубкиным и Даниилом Лубкиным. Сам стартап с помощью ИИ обрабатывает спутниковые снимки, информацию с радаров, гравиметрию и т.д., чтобы оценить вероятность залегания полезных ископаемых.

В раунде также приняли участие фонды Rockstart и STRT Ventures. Beholder привлеченные средства направит на масштабирование бизнеса, выход на иностранные рынки и разработку двух версий продукта для B2C и B2B.

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"Среди клиентов стартапа - добывающие компании Filo Mining, GrupoHunosa, Petroteq Energy и др. В планах стартапа на 2024-й увеличить капитализацию компании до $20-30 млн и подписать контракты с 20 новыми клиентами", - говорится в сообщении.

Экономическая правда.