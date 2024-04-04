HR-стартап JobCannon купив маркетингову компанію Adsme

Українсько-британський HR-стартап JobCannon оголосив про придбання маркетингового стартапу Adsme, який за допомогою ШІ-алгоритмів аналізує та прогнозує ефективність візуальної і текстової реклами на Facebook й Instagram.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

"Технології Adsme дозволяють робити прогнозування понад 20-ти мільйонів результатів візуальної та текстової реклами у Meta Ads (Facebook, Instagram) в реальному часі та надавати рекомендації для поліспшення будь-яких її елементів.

Об’єднання інструментів JobCannon та Adsme дозволить значно пришвидшити і вдосконалити пошукові ШІ-алгоритми кандидатів, що збільшить відсоток метчінгу між роботодавцями і спеціалістами", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після злиття один із засновників проєкту - Віктор Левченко - офіційно перейшов до ради директорів JobCannon та посів роль СТО.



Adsme заснований у 2022 році Віктором Левченком та Данилом Орловим. У 2023 році Adsme отримали Pre-Seed раунд від Fidelity Family Office та отримали підтримку засновника стартап-акселератора YEP! Андрія Заікіна.

"Завдяки об’єднанню технологічних напрацюваннь ШІ, зроблених Adsme та JobCannon, ми зможемо змінити звичні алгоритми на ринку найму та вдосконалити його бізнес-модель в цілому. Головна мета - стати головним ресурсом, що об’єднає найсильніших кандидатів та найкращі компанії", - заявив Левченко.

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На початку 2023 року JobCannon залучив 500 тис дол інвестицій від Whitehill Capital зі сприянням Всесвітнього банку.

"Технологічна синергія JobCannon та Adsme створює потужний фундамент для глобального перетворення ринку найму. Вдосконалення складової ШІ в JobCannon покращить ефективність наших продуктів, зробивши точнішим механізм "метчу" кандидатів.

Також, розвиток наших продуктів тісно пов'язаний зі зростанням клієнтської бази. Кожна закрита вакансія - це успіх для кандидата, компанії і нас. Інструмент відстеження вакансій значно допоможе залучити нових, максимально релевантних клієнтів з мінімальними витратами, підтверджуючи, що JobCannon - це надійний партнер у сфері найму", - заявив CMO та співзасновник JobCannon Андрій Чередніченко.

Економічна правда