Более половины новостроек в Украине имеют судебные процессы по земельным участкам

В Украине 54% жилых комплексов, которые сейчас строятся, имеют судебные процессы по земельным участкам, из которых часть застройщиков не продлить аренду земли, где продолжается строительство.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что среди почти четырех сотен проанализированных новостроек в 214 жилых комплексов имеются суды по земле, на которой их возводят. Застройщики еще 22 ЖК не продлили аренду земельного участка.

Наиболее критическая ситуация в 9 будущих комплексах - в реестре прав отсутствует информация о связи земли со строительством.

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По словам основателя Опендатабота Алексея Иванкина, отсутствие каких-либо разрешений, прав на землю или неправильное землепользование на момент, когда возводят новостройку создает пространство для коррупции тогда, когда здание будут вводить в эксплуатацию.

Добавляется, Опендатабот проанализировал ряд государственных реестров и публичную информацию данные по запросам из Единого государственного реестра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество Украины для получения информации обо всех домах, которые сейчас строятся в Украине. Данные обо всех новостройках страны собраны в проекте "Опендатабот. Коррупционные риски новостроек".

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Напомним:

Общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), по итогам 2023 года сократилась на 37% по сравнению с 2022 годом - до 4,2 млн кв. м.