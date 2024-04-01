Конференция "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

"Экономическая правда" анонсирует конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы". Во время дискурса журналисты вместе с чиновниками и представителями международных финансовых структур обсудят насущные вызовы в восстановлении страны.

Разговор коснется вопросов первоочередности восстановления в Украине в долгосрочной перспективе, кто должен заниматься восстановлением - государство, бизнес или общины, где найти соответствующее финансирование и еще ряд важных вопросов.

Купить билеты можно по ссылке. Запланированная дата проведения мероприятия - 22 апреля 2024 года (понедельник). Начало в 16:00.

Подробнее о событии:

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Хотя об этом уже немало говорилось, но восстановление страны - это не только о том, что надо сделать после победы. Уже сейчас страна нуждается в поддержке проектов восстановления энергетической, жилищной, критически важной и социальной инфраструктуры, базовых услуг для наиболее уязвимых слоев населения, разминирования. Не говоря уже о восстановлении объектов, от которых напрямую зависит боеспособность войска.

Потребности Украины на реконструкцию и восстановление оцениваются Всемирным банком в беспрецедентные для мира 485 млрд долларов. Очевидно, что потребность в финансировании на сейчас значительно превышает возможности имеющихся для Украины источников финансирования.

Соответственно, надо взвешенно и стратегически расставлять приоритеты - что первоочередно для Украины в долгосрочной перспективе? Кто должен заниматься восстановлением - государство, бизнес или общины? Кто должен принимать ключевые решения по восстановлению? Как этот процесс сделать максимально прозрачным и понятным для всех, кто может быть вовлечен в него - от доноров и ключевых госорганов до рядовых украинцев, которые будут здесь жить?

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В 2022 году существовала концепция быстрой победы и начала глобального восстановления. Сейчас ситуация изменилась - восстанавливать надо здесь и сейчас, постоянно. Вопрос: где восстанавливать - там где люди жили раньше, там, где люди находятся сейчас, или там, где, как мы предполагаем, они будут жить и работать в будущем? Что будет с крупными промышленными объектами, как бизнес восстанавливает или создает новую инфраструктуру?

Программа конференции:

16:10 - 16:40. Вступительный дискурс. "Фокус восстановления".

Проблемы пострадавших от войны регионов не ограничиваются разрушенными жильем и объектами инфраструктуры. На чем надо фокусироваться и что нельзя откладывать до победы? Разговор главного редактора Севгиль Мусаевой с вице-премьером по восстановлению, министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.

16.50 - 18.00. Панель 1. Восстановление жилья.

Какие из программ восстановления разрушенного жилья работают, какие есть успешные проекты, работают ли системы контроля для восстановления (результаты), какие у нас приоритеты в восстановлении, где может понадобиться помощь международных партнеров в будущем, кто должен заниматься восстановлением - государство, бизнес или общины, чего не хватает и что не работает.

Модератор: Дмитрий Денков. Спикеры: Елена Шуляк, Геворг Саркисян, Александр Маркушин.

18.00 - 18.30. Перерыв, нетворкинг.

18.30- 19.20. Панель 2. Источники для восстановления.

Какой ресурс Украина имеет для восстановления сегодня, каковы основные источники, возможно ли расширить финансирование в будущем, на что Украина может рассчитывать и какие юридические пути ищет бизнес для компенсации потерь и восстановления.

Спикеры: Александра Азархина, Матео Патроне, Жан Эрик де Загон, Оле Эгберг Миккельсен, Ирина Мудра.

19.20 - 19.30. Видеообращение Пенни Сью Прицкер.

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер

19.30 - 20.40. Панель 3. Восстановление инфраструктуры.

На чем в восстановлении инфраструктурных объектов фокусируются государство и бизнес, что было создано за время большой войны, какую роль это играет, и на чем надо сосредоточиться в будущем.

Модератор: Владимир Ланда. Спикеры: Мустафа Найем, Юрий Васьков, Татьяна Скрипка.

Генеральным партнером события является компания "Метинвест". Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции можно по ссылке.