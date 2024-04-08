Конференція "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

"Економічна правда" анонсує конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги". Під час дискусії журналісти разом з урядовцями та представниками міжнародних фінансових структур обговорять нагальні виклики у відбудові країни.

Розмова торкнеться питань першочерговості відбудови в Україні у довгостроковій перспективі, хто має займатися відновленням, де знайти відповідне фінансування і ще низку важливих питань.

Придбати квитки можна за посиланням. Захід відбудеться у понеділок, 22 квітня 2024 року. Початок о 16:00.

Детальніше про подію:

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Відбудова країни – це не тільки про те, що треба зробити після перемоги. Уже зараз країна потребує підтримки проєктів відновлення енергетичної, житлової, критично важливої та соціальної інфраструктури, базових послуг для найбільш вразливих верств населення, розмінування.

Потреби України на реконструкцію та відновлення оцінюються Світовим банком в безпрецедентні 485 млрд доларів. Очевидно, що потреба у фінансуванні на зараз значно перевищує спроможності наявних для України джерел.

Відповідно, треба зважено та стратегічно розставляти пріоритети – що першочергово для України у довгостроковій перспективі? Хто має займатись відновленням – держава, бізнес чи громади? Хто має ухвалювати ключові рішення по відбудові? Як цей процес зробити максимально прозорим і зрозумілим?

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Програма конференції:

16:10 - 16:40. Вступний дискурс. "Фокус відбудови".

‍Проблеми постраждалих від війни регіонів не обмежуються зруйнованими житлом та об’єктами інфраструктури. На чому треба фокусуватись і що не можна відкладати до перемоги? Розмова головної редакторки Севгіль Мусаєвої з віцепремʼєром з відновлення, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

16.50 - 18.00. Панель 1. Відбудова житла.

‍Які з програм відбудови зруйнованого житла працюють, які є успішні проєкти, чи працюють системи контролю для відбудови, які у нас пріоритети у відновленні, де може знадобитись допомога міжнародних партнерів в майбутньому, хто має займатись відновленням – держава, бізнес чи громади?

Модератор: Дмитро Дєнков. Спікери: Олена Шуляк, Геворг Саркісян, Олександр Маркушин.

18.00 - 18.30. Перерва, нетворкінг.

18.30- 19.20. Панель 2. Джерела для відбудови.

Який ресурс Україна має для відбудови сьогодні, якими є основні джерела, чи можливо розширити фінансування в майбутньому, на що Україна може розраховувати та які юридичні шляхи шукає бізнес для компенсації втрат та відбудови.

Спікери: Олександра Азархіна, Матео Патроне, Жан Ерік де Загон, Олє Егберг Міккельсен, Ірина Мудра.

19.30 - 20.40. Панель 3. Відбудова інфраструктури.

На чому у відновленні інфраструктурних об’єктів фокусуються держава та бізнес, що було створено за часи великої війни, яку роль це відіграє, та на чому треба зосередитись в майбутньому.

Модератор: Володимир Ланда. Спікери: Мустафа Найєм, Юрій Васьков, Тетяна Скрипка.