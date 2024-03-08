Прокуратура Германии расследует поджог электролинии к заводу Tesla

Федеральная прокуратура Германии взяла на себя расследование поджога электролинии к заводу компании Tesla в стране.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Инцидент с поджогом на одной из опор электролинии, что остановило питание фабрики в Грюнгайде, расследуют как диверсию, поджог и срыв экономической деятельности, также поджигателям грозят обвинения в "членстве в террористической группе".

Напомним, во вторник неизвестные совершили поджог на электролинии, которая питает завод Tesla. Вследствие этого производство оказалось обесточенным, поставки до сих пор не восстановлены. В компании оценивают убытки от простоя в миллионы долларов.

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После инцидента в сети появилось письмо от имени крайне левой инициативы Vulkangruppe, где они берут на себя ответственность и заявляют, что имели целью остановить завод Tesla. Полиция считает, что письмо подлинное. Эту инициативу подозревали также в причастности к поджогу электролинии к месту строительства завода в 2021 году. Тогда активисты критиковали компанию как такую, которая не является ни "зеленой", ни социально ориентированной.

Офис защиты конституции в Бранденбурге считает, что эта же группа может стоять за несколькими поджогами в Берлине.

В начале марта члены группы климатических активистов "Последнее поколение" облили оранжевой краской фасад немецкой канцелярии.

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Европейская правда